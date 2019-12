Bolasie, Jesé e Vietto: a nova tripla da frente

É com uma frente de ataque com três jogadores que chegaram esta época a Alvalade que o Sporting vai enfrentar o Moreirense, em busca de voltar às vitórias no campeonato, após a derrota frente ao Gil Vicente na jornada passada. Face ao jogo também com o Gil, mas para a Taça da Liga, a meio da semana, de destacar a aposta de Silas em Luís Maximiano na baliza.

Onze do Sporting: Maximiano; Ristovski, Neto, Mathieu e Borja; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Bolasie, Jesé e Vietto.

Onze do Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Iago, Steven Vitória e Abdu Conté; Fábio Pacheco e Filipe Soares; Luther Singh, Pedro Nuno e Luís Machado; Fábio Abreu.

Acompanhe o encontro aqui na Tribuna, a partir das 17h30.