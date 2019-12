Com fratura e pneumotórax, Luís Neto vai ficar internado nos próximos dias

Luís Neto vai ficar internado nos próximos dias em observação depois de sofrer uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado, depois de chocar com Luís Maximiano ainda na 1.ª parte.

A assessoria de imprensa do Sporting informou na conferência de imprensa dos leões que o central do Sporting foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de sair do relvado muito queixoso e em maca. Na unidade hospitalar foi drenado e está clinicamente estável.

O defesa internacional português foi substituído por Coates.