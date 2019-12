Emanuel Ferro: "O LASK foi uma equipa agressiva e depois da expulsão as coisas complicaram um bocado"

Estratégia

“A estratégia foi aquela que conseguimos impor em alguns momentos, após um início muito forte do adversário, com posse de bola, saídas rápidas. Tivemos dificuldades. O LASK foi uma equipa agressiva e depois da expulsão as coisas complicaram um bocado”

Apuramento

“Temos a consciência de que os jogadores que estiveram deram tudo. Há dias em que conseguimos impor melhor o nosso jogo e dias em que não conseguimos. As nossas opções esta noite foram estas, foram as melhores decisões, mas o resultado não foi o melhor. Perdemos o primeiro lugar, mas estamos apurados para a próxima fase, o que representa uma fase de grupos muito bem conseguida da nossa parte. Conseguimos também fazer descansar alguns jogadores, devido a esta grande densidade competitiva. Os que jogaram estavam altamente preparados para este jogo”

Ausência de Bruno Fernandes

“Toda a gente sabe da importância do Bruno Fernandes. Ajudaria se cá estivesse, como ajudaram os que cá estiveram. Aproveitou para descansar”