Sporting foi de novo ao Casino

Numa época feita de momentos mais erráticos do que outros, o Sporting teve na Europa uma espécie de redenção. A entrada foi em falso, mas com a chegada de Silas o leão foi juntando vitórias a algumas exibições interessantes - a vitória em casa frente ao PSV terá sido mesmo o melhor jogo da época - e a qualificação para a fase seguinte chegou até antes de tempo.

Faltava apenas assegurar um 1.º lugar no grupo que confirmaria que o Sporting poderia fugir a alguns dos tubarões que pululam e que estão a chegar à segunda competição da UEFA. E, para tal, bastava empatar na viagem a Linz, a casa do LASK, equipa que em Alvalade deixou muito boa impressão, apesar da derrota.

Acontece que a equipa que assustou Alvalade com uma pressão intensa e boa circulação de bola parece não ter merecido de Silas atenção especial, que foi a Linz arriscar o 1.º lugar do grupo com um onze cheio de novidades, com muitos jovens e logo num jogo em que não podia contar com Bruno Fernandes, castigado.

E deu-se mal. Muito mal.

Nisto da Áustria já se sabe que não dá para ir ao Casino. Em 1993/94, foi na nação de Mozart que o Sporting teve uma das derrotas mais traumáticas da sua história, um 3-0 frente ao então Casino Salzburgo (hoje detido por uma conhecida marca de bebidas energéticas), que valeu o despedimento de Bobby Robson, diz-se, em pleno avião no regresso a Lisboa. O inglês foi para o FC Porto e o resto já sabemos.

Este 3-0 frente ao LASK não terá consequências tão graves, pelo menos agora, mas segunda-feira, durante o sorteio para os 16 avos de final da Liga Europa, é bem provável que o Sporting se lembre do pouco ou nada que fez em Linz. Essa será a consequência mais prática e visível. Mas outras haverá, que uma exibição destas deixa feridas.

Guenther Iby/Getty

Foi então sem Bruno Fernandes, mas também sem Vietto e com uma frente de ataque com Pedro Mendes, Jesé e Rafael Camacho e uma linha média com Eduardo, Rodrigo Fernandes e Miguel Luís que o Sporting entrou em campo esta quinta-feira. E desde logo se viu perdido, emaranhado na teia de pressão do LASK, que aos 23’ já estava a vencer, com o capitão Trauner a marcar, à vontade, na sequência de um canto.

Três minutos depois, o Sporting podia ter empatado, com Jesé a aparecer na área com espaço, mas a deixar-se antecipar precisamente por Trauner. Um lance que foi uma espécie de imagem caricatural daquilo que foi o ataque do Sporting na 1.ª parte, em que nunca se percebeu exatamente quem jogava nas alas ou no centro. A lógica diria que Pedro Mendes seria o avançado mais posicional e que Camacho e Jesé apareceriam mais nas alas, mas nos primeiros 45 minutos, os três jogadores foram-se atropelando - e penso que todos já percebemos que Jesé não é um ponta de lança.

Aos 38’, o Sporting terá definitivamente perdido o controlo dos acontecimentos, com Renan a ser despedido depois de sair de forma imprudente ao corpo de João Klauss. Resultado: expulsão, penálti e mais um golo sofrido.

Na 2.ª parte, Silas lançou Doumbia por Jesé, certamente à procura de segurar melhor o meio-campo mas a exibição conseguiu ser ainda mais sofrível, como se, a partir de certo momento, os jogadores tenham pura e simplesmente desistido, tentando, apenas, não sofrer muitos. E provando que este Sporting é dependente do intocável Bruno Fernandes: nos três jogos em que o capitão não esteve em campo, os leões perderam sempre.

Aos 61’ Marvin Potzmann ia marcando num bom remate cruzado e aos 69’ valeu a boa defesa de Max a um remate de Ranftl, após um lance estudado. Minutos antes, o Sporting teve o único lance de perigo na 2ª parte: Pedro Mendes, completamente abandonado na frente, ganhou na marra a dois defesas do LASK e conseguiu deixar para Rafael Camacho que dobrou o guarda-redes dos austríacos mas perdeu, logo a seguir, ângulo para rematar.

O terceiro golo do LASK, que confirmou uma goleada inesperada, apareceu já nos descontos, por Marko Raguz.

Pobre, muito pobre e uma estratégia falhada e que poderá sair cara ao Sporting. Isto não está para ir a Casinos e Silas devia saber disso.