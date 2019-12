Silas: "Faltam 63 pontos, quem acha que está tudo decidido no campeonato anda distraído"

O jogo contra o Santa Clara

"Olhamos muito aos resultados só para se ver a evolução de uma equipa. E já disse aqui que alguns resultados são enganadores. O Santa Clara fez um bom jogo na Madeira, empatou 2-2, e fez um bom jogo também contra o Benfica e perdeu em casa 2-1. Encontrava mais debilidades no Santa Clara no início da época do que agora.

O Santa clara é um bom exemplo de estabilidade para uma equipa técnica. Tem mais de um ano trabalho com uma equipa técnica e acho que foi uma aposta segura da administração do Santa Clara. Está a ver-se um trabalho consistente baseado num plantel em que não se mexeu muito.

É uma equipa forte e que em casa também é muito forte, que tem criado muitas dificuldades às equipas grandes e que vai criar-nos também muitas dificuldades. Porque é uma equipa com os processos muito bem definidos e consistentes. Gostaria de dar os parabéns à administração do Santa Clara e ao seu treinador, porque a estabilidade dá resultados.

E eu sei das dificuldades que o Santa Clara tem para fazer jogos-treino contra equipas competitivas, porque na ilha não as tem. Eles passam por muitas dificuldades."

A luta pelo título e os objetivos até ao época

"Queremos chegar ao terceiro lugar e podemos fazê-lo em caso de vitória. Depois, é continuar a olhar para cima. Ao contrário do que já ouvi, a nossa temporada não está acabada.

Em sete jornadas passamos do nono para o quarto lugar e agora podemos passar para o terceiro. Faltam 63 pontos, quem acha que está tudo decidido no campeonato anda distraído.

Acredito que todas as equipas vão perder pontos na Liga. O nosso trabalho é passar ao terceiro lugar, depois é olhar para cima e tentar apanhá-los. Não dependemos só de nós, mas os outros também vão perder pontos e podemos aproveitar. Nas outras competições, se conseguirmos passar à final four da Taça da Liga, podemos vencer a competição. Na Liga Europa é pensar jogo a jogo."

A rotação feita contra o LASK

"A nossa prioridade era passar o grupo na Liga Europa e já tínhamos garantido isso antes do LASK Linz. Depois, se pudesse ser em primeiro, tanto melhor. Tínhamos muitas lesões, outros em risco de lesão. Percebo as críticas dos sportinguistas, as dos outros interessa zero. Percebo-as, mas também acho que ninguém queria que perdêssemos jogadores importantes por semanas ou meses.

Ia abdicar da Taça da Liga? Ninguém me garante que passamos à final four, portanto tínhamos de fazer a gestão a pensar em chegar na máxima força aos jogos importantes que vamos ter: Santa Clara, Portimonense, depois FC Porto, Benfica, V. Guimarães, Braga. E, na Liga Europa, há equipas muito fortes no pote 2 também. Há muitas equipas do pote 1 que vão cair."

Luís Maximiano é para ficar na baliza?

"Acho que o Max tem muito potencial. Mas o Renan também tem. Não consigo dizer qual dos dois poderá ser o substituto do Rui Patrício, no sentido em que olhamos para o Rui Patrício como uma figura maior do Sporting, como foi também o Vítor Damas.

Acho que o Max tem tudo para vir a ser, mas ainda está a crescer e tem muito para trabalhar, para aprender, experiências por viver e erros para cometer. Mas gostamos muito dele, como gostamos do Renan."

Matheus Nunes, o próximo jovem a estrear

"O Rodrigo Fernandes vai continuar a ser uma aposta nossa: uma aposta consistente mas de maneira progressiva. Juntamente com o Rodrigo, o Pedro Mendes, o Max, o próprio Camacho e, provavelmente, muito rapidamente também o Matheus Nunes. Há mais um ou outro que não quero tocar no nome deles, porque têm de estar concentrados nos sub-23.

E um ou outro dos juniores, que prevemos que possam vir ainda a ajudar-nos este ano. Mas estes são aqueles que achamos que estão mais perto: os que já se tinha estreado e o Matheus Nunes."