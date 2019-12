Frederico Varandas reage ao cântico "Alcochete sempre" com críticas duras: "São uma escumalha que não tem mais lugar no Sporting"

Depois das críticas dos adeptos à equipa do Sporting, aquando da chegada da comitiva a São Miguel, para defrontar o Santa Clara, Frederico Varandas, que só esta segunda-feira chegou aos Açores, atacou a "escumalha" que diz ter insultado o clube. "Infelizmente ontem assistimos a um episódio grave, muito grave. Aliás, mais do que grave é chocante, porque as pessoas que fizeram aquilo têm um nome, mas neste país temos medo, são uma escumalha que não tem mais lugar no Sporting. E esta escumalha só quer duas coisas: que o Sporting perca e que tempo volte atrás", disse, citado pelo jornal "Record".

De acordo com o presidente, o objetivo é "afetar a equipa", porque há adeptos que "querem é que o Sporting perca", acusa. "Esse ataque a Alcochete não está marcado só nos jogadores, ainda está no clube. Nesse dia, o Sporting perdeu, entre rescisões e vendas com a corda na garganta, cinco jogadores dos mais valiosos do plantel e dezenas e dezenas de milhões de euros. Vou repetir: dezenas e dezenas de milhões de euros. Este desastre desportivo e financeiro mataria muitos clubes", acrescentou.

Frederico Varandas voltou a pedir a intervenção do Estado nos casos de violência no desporto. "Se um de vocês for para um lugar público ofender, incitar à violência, incitar ao ódio, isso é um crime público. E não são uns cobardes que agem em grupo, que andam encapuzados, que estão acima da lei. Não podem estar acima da lei. Este problema não é exclusivo do Sporting, é da sociedade portuguesa, mas se o Sporting tiver de enfrentar esta batalha sozinho, assim o fará. Quero deixar uma garantia a todos os sócios do Sporting: o Sporting jamais se ajoelhará a esta escumalha. Jamais porque esse tempo não volta mais."