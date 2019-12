Empresário espanhol pede insolvência da SAD do Sporting

A Socas Investiment fez um pedido formal de insolvência da SAD do Sporting no Juízo de Comércio da Comarca de Lisboa por, alegadamente, a sociedade leonina dever-lhe 2,8 milhões de euros. Em causa, segundo o jornal "A Bola", estarão o pagamento de comissões das transferências de Piccini para o Valencia, a saída de Nani do Valencia para Alvalade, a custo zero, e a venda de William Carvalho para o p Bétis.

A Socas Investiment, empresa de agenciamento de jogadores e organização de eventos desportivos, é detido pelo espanhol José Fouto Galván que, de acordo com "A Bola", foi "parceiro leonino em várias operações de mercado" leoninas, nas presidências de Godinho Lopes e Bruno de Carvalho, e "também durante o período da comissão de gestão", liderada por Sousa Cintra.