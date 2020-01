Na mensagem de Ano Novo, Varandas exultou “o i-voting, um sistema de voto eletrónico remoto, pioneiro no ecossistema desportivo”

O balanço desportivo do futebol do Sporting em 2019 resume-se a duas conquistas: a Taça da Liga e a Taça de Portugal. No seu editorial no jornal do clube, Frederico Varandas valorizou essas vitórias. No entanto, ao fazer a sua retrospetiva do ano que passou, o líder dos Leões deu primazia duas vitórias alcançadas fora das quatro linhas: a "salvação financeira do clube" no presente e, de olho no futuro, o "lançamento das bases" do “seu” projeto, que começou a ser implementado em setembro de 2018, quando venceu as eleições.

Citado pelo jornal “Record”, Varandas consegue ver um Sporting com maior saúde financeira . "Os 365 dias de 2019 foram, dia após dia, jornadas intensas de um ano de reconstrução (...) Este foi um ano de árduo trabalho dividido em duas frentes: a frente conjuntural e a estrutural (...). No último mercado de verão conseguimos um recorde de 55 milhões de euros em vendas de jogadores e o acordo de reestruturação financeira permitiu ao Sporting proceder à regularização de todas as suas obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se assim em cumprimento com as entidades bancárias pela primeira vez desde 2017", vincou, ainda que sem “deslumbramentos”: "Evitado o precipício e assegurada a sobrevivência, estamos, porém, ainda longe da situação financeira desejada e 2020 continuará a ser um ano de desafios constantes do ponto de vista financeiro."

Para a "reconstrução" que preconiza, Varandas faz o relatório do trabalho efetuado nas bases, ou seja, na Academia do Sporting. Varandas recorda, entre outras, a "remodelação dos atuais campos e infraestruturas de apoio desportivo" em Alcochete, definindo essas medidas como essenciais para "recolocar a Academia no lugar de onde nunca deveria ter saído, a melhor entre as melhores". Assim, o líder dos Leões elege a formação como "um dos pilares fundamentais" do seu projeto, para assim alcançar a "projeção do clube a todos os níveis".

"O futuro começa hoje e o nosso trabalho começou ontem. Mas todos estão convocados para apoiar o Sporting e para estarem, incondicionalmente, sem reservas, com o Sporting. Todos juntos, com espírito de missão, lutaremos por um clube cada vez mais forte, coeso e vencedor", reforçou. Varandas faz questão de dizer que parte do trabalho efetuado foi "invisível". No entanto, garante que em 2020 os sócios poderão retirar proveito da empreitada, numa "maior proximidade e participação na vida do clube". Entre as várias medidas, o líder do Sporting realça a implementação do “i-voting”, um "projeto de transformação digital" que o líder da Mesa da Assembleia Geral leonina, Rogério Alves, também já havia destacado. "Um sistema de voto eletrónico remoto, pioneiro no ecossistema desportivo, que poderá constituir uma verdadeira confirmação e consolidação dos princípios democráticos no clube, se os sócios assim o decidirem", afirmou Varandas.