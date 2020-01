Sporting e Varandas processados por advogados que trabalharam com a gestão de Bruno de Carvalho

A sociedade de advogados MGRA avançou com uma ação judicial contra a Sporting Clube de Portugal Futebol SAD, o seu presidente, Frederico Varandas, e ainda a auditora Baker Tilly, de acordo com informação publicada no portal Citius. O valor da ação, que deu entrada no Tribunal da Comarca de Lisboa, ascende a 335 mil euros.

A ação deu entrada a 30 de dezembro. O Expresso já questionou a sociedade de advogados, através do seu sócio Mário Amaral, sobre o fundamento desta ação e do valor em causa, mas não foi possível obter uma resposta imediata.

Esta ação poderá estar relacionada com as conclusões de uma auditoria que a Baker Tilly fez à gestão do ex-presidente Bruno de Carvalho, trabalho em que revelou os gastos com vários fornecedores, incluindo a MGRA. O atual presidente do Sporting, Frederico Varandas, usou esses elementos para criticar, no início deste ano, os gastos que o seu antecessor aprovou com aquela sociedade de advogados.

Na auditoria, a Baker Tilly revelou que entre 2016 e 2018 o Sporting gastou 1,5 milhões de euros com a MGRA. "A informação disponível relacionada com o processo de seleção desta entidade, validação dos serviços prestados e montantes faturados, natureza e momento em que foram prestados, evidencia deficiências de documentação de suporte relevante. Estas situações não nos permitem concluir quanto à razoabilidade, natureza/elegibilidade e indispensabilidade de todos os gastos incorridos com esta entidade", apontava a auditoria.

A auditora também sublinhou que para a MGRA trabalhou Alexandre Godinho (pelo menos entre 2004 e 2014), advogado que em 2013 começou a trabalhar com o Sporting, e que seria vice-presidente na administração de Bruno de Carvalho. E também apontou um outro nome da MGRA, Rui Ornelas, pai de Joana Ornelas, funcionária do clube e agora ex-mulher de Bruno de Carvalho.

Segundo a Baker Tilly, "o descritivo da natureza dos inúmeros serviços prestados [pela MGRA] é muito vaga", como pode ler-se no relatório entregue à SAD do Sporting em março deste ano.

"A nossa análise dos relatórios permitiu identificar serviços desta natureza, mas não quantificados individualmente, que aparecem referidos nos relatórios com bastante frequência podendo consequentemente representar uma parte significativa do valor das faturas emitidas e portanto o seu impacto total não é quantificável. Consequentemente, não nos é possível concluir sobre a razoabilidade, elegibilidade e indispensabilidade de todos os valores debitados pela MGRA", referiu ainda a auditora.

Entre os documentos analisados pela Baker Tilly esteve também um acordo de permuta, mas apenas numa versão não oficial (um "draft"), que concedia à MGRA um camarote no estádio do Sporting e dois lugares de garagem entre setembro de 2017 e junho de 2018, com um valor de 30 mil euros, por contrapartida de serviços a prestar por aquela sociedade de advogados.