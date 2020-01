Silas: "Não venho aqui jogar para empatar, seja contra o FC Porto, o Benfica ou o PSV"

O que espera do clássico

"Não estou nem mais, nem menos nervoso ou ansioso. Tenho sempre alguma ansiedade para que o jogo comece, mas indiferente a quem seja o adversário. Se tivéssemos a falar de uma final da Champions League, estaria diferente. Não sendo decisivo, é um jogo muito importante.

Tanto eu, como os jogadores, conhecemos bem o adversário, eles também nos conhecem bem e é um jogo importantíssimo para nós. Aqui, sabemos que mesmo que seja um jogo contra o Alverca, é para ganhar e, se não ganharmos, vamos passar por dificuldades."

O jogo vale mais do que três pontos?

"Estivemos muito tempo afastados do pódio e, neste momento, estamos em terceiro lugar. Neste momento, o objetivo é apanharmos o segundo e, depois, pensarmos no primeiro. Os jogadores trabalharam muito para estarem nestas condições e, seguramente, o jogo vale mais do que três pontos - até mesmo a nível anímico.

Queremos muito ganhar, eles também querem, e será sempre uma vitória contra um forte candidato ao título que tem os mesmos objetivos que nós. Se ganharmos, claramente ficamos na luta pelo segundo lugar e, depois, conseguimos pensar no próximo. É importantíssimo ganhar.

Temos sempre responsabilidade de ganhar. Já defrontei o FC Porto várias vezes e tentei sempre ganhar. Não venho para aqui para jogar para empatar, seja o FC Porto, o Benfica ou o PSV. Se tivermos outra mentalidade não podemos estar aqui. Este clube joga para ganhar, seja contra quem for. Respeito muito o FC Porto, o Sérgio Conceição e os jogadores deles, mas não interessa quem está do outro lado. A ideia principal é ganhar.

Se, por acaso, num jogo tivermos duas ou três expulsões e estiver 0-0, então vamos tentar o empate, mas isso são circunstâncias do jogo que não conseguimos controlar. O facto de podermos encurtar distâncias é importante, porque o segunda lugar é de Champions. Há várias equipas que jogam sempre para ganhar e nós somos uma delas."

O mercado e quem vai a jogo

"O Renan e o Neto não estão disponíveis. Relativamente ao mercado, não tenho pensado muito nisso. Desde que estou aqui já saíram, se calhar, 20 jogadores e entraram outros 20. Não há nada de efetivo. Só começo a pensar nisso quando as possibilidades são muito fortes ou me transmitem que os jogadores vão sair.

Não vale a pena estar a antecipar problemas que depois não acontecem. Já tenho tanto em que pensar, o nosso adversário e os nossos jogadores já nos dão tanto em que pensar, que não faz sentido pensar em coisas que, às vezes, não passam de especulação. Temos de nos focar em coisas que conseguimos controlar.

Podemos fazer uma ou outra alteração, é possível. Marcámos 11 golos nos últimos quatro jogos nacionais, estamos a ganhar rotinas importantes, mas vamos defrontar um adversário que nos pode obrigar a mudar. A nível de jogadores que iniciam não haverá grandes surpresas, depois poderá haver é alterações nas dinâmicas."

Os pontos fortes do FC Porto

"Têm vários pontos fortes. Ganham muitas segundas bolas, têm um futebol vertical, mas que é muito bem feito, não é chutão na frente, são passes longos nos jogadores da frente, que são fortes nesse aspeto. Se lhes dão espaço para jogar por trás, também jogam bem. São muito versáteis e jogam o que o jogo lhes pede.

Têm a questão da profundidade, mas também têm algumas debilidades - como nós - que podemos explorar. Temo-los bem estudados, assim como eles nos têm a nós. Têm muito bons jogadores, um grande treinador. Acho que é 50-50 e qualquer equipa pode ganhar.

Joguei contra o FC Porto com defesa a três e a quatro, mas tem mais a ver com o contexto em que estamos inseridos, que agora é diferente. Este FC Porto faz coisas que, antigamente, não fazia. As equipas vão-se transformando e temos que saber viver com isso. Não jogamos sozinhos, jogamos contra um adversário bom. Verão depois se saímos com três ou com quatro. Seja qual for a estratégia, será sempre para atacar melhor - nunca para defender melhor."

Preferia ter jogado contra o FC Porto mais cedo?

"Com todo o respeito pelo Portimonense, acho que o FC Porto nos exige mais coisas, enquanto equipa. Poderia ter sido bom não parar, mas a paragem também pode ser boa."

Se o Danilo jogar

"É um grande jogador e preparámo-nos esperando que o Danilo jogue. Achamos mesmo que ele vai jogar."