Luís Maximiano: "Acho que podia ter feito coisas melhores"

“Faltou-nos um bocado de sorte, foi um jogo equilibrado, penso que não fomos inferiores ao FC Porto, mas o jogo caiu para o lado deles. Agora temos que trabalhar e mostrar que somos fortes no próximo jogo.

Lutamos em cada jogo para ganhar, jogo a jogo, estamos a pensar já no próximo e a classificação vê-se no fim. Quem joga no Sporting luta por todos os objetivos, queremos ganhar todos, alguns não conseguimos.

Sinto-me, acima de tudo, triste pela derrota. Achei que podia ter feito coisas melhores, mas a vida é mesmo assim, temos que olhar para a frente, continuar a trabalhar. O que ficou para trás, ficou.”