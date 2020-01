Em direto. Rui Patrício ouvido no julgamento de Alcochete: “O William foi agredido com socos. O meu pensamento era que não nos matassem”

A polémica no Facebook depois do jogo contra o Atlético de Madrid

15h35: "Ainda não tinha havido até aí uma reação hostil dos adeptos. O William disse que o Mustafá lhe tinha dito que o presidente tinha mandado partir os carros aos jogadores. Bruno de Carvalho negou", conta. "Bruno de Carvalho pôs o telefone em voz alta e perguntou ao Mustafá se ele tinha mandado agredir alguém. O Musta disse que não".

15h33: “Houve duas reuniões a seguir ao jogo contra o Atlético de Madrid. Houve um post do antigo presidente a criticar jogadores e equipa. Por causa disso pedimos uma reunião para o dia seguinte com ele. O Geraldes disse que ia comunicar isso com o presidente. Quando chegámos a Lisboa, foi-nos dito que o presidente não ia fazer a reunião e que ela ficava para domingo depois do jogo. Ficámos boquiabertos. A reunião para nós era muito importante. Decidimos também publicar o post. Fomos suspensos depois do post. A reunião passou para sábado à tarde em Alvalade. Estavam jogadores, Geraldes e o presidente. Foi uma reunião num ambiente muito mau. Ele disse que era o presidente e fazia o que quisesse. Acusou-nos de querer ir embora do clube. Acabou a reunião e não se tirou nada dali.”

O ataque à Academia

15h25: "Aconteceu no máximo uma vez por época, as visitas de adeptos à Academia. E quando foram não o fizeram de surpresa", diz.

15h22: "Vi adeptos de rosto descoberto, lá fora. Conhecia de vista o Fernando Mendes, da claque. Não falei com ele. Estava acompanhado mas não me lembro com quem. Vi o William a falar com ele mas não me aproximei. Vi Bruno de Carvalho depois do ataque. Ele apareceu na Academia. O André Geraldes acho que não. Bruno de Carvalho não falou comigo. Não o vi a falar com outros jogadores", relata.

15h21: O jogador não viu ninguém com um cinto na mão. Os alvos daquelas pessoas eram o William e o próprio Rui Patrício, reconhece. "No final, estávamos com medo que eles pudessem voltar", acrescenta.

15h18: Rui Patrício recorda-se de ouvir o alarme de incêndio mas só no final do ataque. Antes de sair, um deles atirou um bidão de água. Não sabe se acertou em alguém. "Vi o Bas Dost com pontos na cabeça, vi o mister Jorge Jesus, que vinha a sangrar do nariz e da boca", conta.

15h12: "Foi um momento de muita tensão. O William foi agredido com socos no peito. O Salin também me veio defender. Não conseguia perceber o que se estava a passar no resto do balneário. Percebi que havia muita confusão mas dos outros não dava para perceber quem foi agredido. Havia confusão, fumo, gritos. Lançaram as tochas quando entraram. Vi o fumo e aquilo a arder. Ouvi muitos gritos. Tentávamos acalmá-los mas eles estavam muito agressivos. Não me recordo o que diziam. Era momento de muita tensão. O meu pensamento era que não nos matassem. Chamaram-nos filhos da puta. Não se vinham para matar, mas quando entraram..."

15h07: "Entraram agressivos. Uma das pessoas que estava no balneário levou logo um pontapé. Os primeiros vão diretos ao William Carvalho. Eu tentei separá-los. Juntaram-se mais uns quatro à nossa frente. A tentar tirar-me a camisola. Um que agrediu o William agarra-me o braço, tenta torcê-lo. 'Queres ir embora? Parto-te a boca toda', disse-me ele", recorda.

15h05: "Vinham de cara tapada para o balneário. Entraram uns atrás dos outros. Quando começaram a entrar começaram logo a agredir toda a gente", recorda o guarda-redes, que acrescenta que Vasco Fernandes, secretário técnico da equipa, tentou fechar a porta mas não conseguiu, dada a intervenção dos adeptos.

15h04: Patrício diz que o plantel estava quase todo no balneário, ou seja, cerca de 20 atletas, mas sem certezas.

15h02: Rui Patrício diz que se encontrava no balneário quando ouviu o barulho dos adeptos. Apercebeu-se de gritos e viu os adeptos a entrar pelo balnéario.

15h00: O guarda-redes apresenta-se formalmente à juíza Sílvia Pires. Rui Patrício diz não conhecer qualquer dos arguidos, exceto Bruno de Carvalho. O ex-presidente do Sporting não se encontra presente na sala de audiências.

14h59: O Tribunal já está a efetuar a ligação por Skype com Rui Patrício, que se encontra em Inglaterra.

Esta segunda-feira, durante a parte da tarde, Rui Patrício é ouvido pela juíza Sílvia Pires, que preside ao julgamento da invasão da Academia Alcochete. O guarda-redes internacional não estará presente no local mas falará através de Skype.

O atual jogador do Wolverhampton, clube inglês, era um dos mais contestados pela claque Juventude Leonina. Chegou a ser alvo de very lights num jogo contra o Benfica, em Alvalade.

Acompanhe o julgamento ao minuto, a partir das 15h, na Tribuna Expresso.