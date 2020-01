Em direto. Jesus recorda o ataque à Academia: “Um indivíduo dá-me um soco na cara. Fiquei a sangrar do nariz. O Bas Dost chorava”

14h42: "Vi fumo quando tentava entrar no vestiário [balneário]. Depois quando voltei a entrar ali aquilo parecia um filme de terror.”

14h39: "O William falou com o Fernando Mendes e com o outro, o Aleluia, acho eu, que também estava de cara destapada. Perguntei ao William quem era aquele que estava a falar com ele. Soube depois que era o Aleluia. Era um dos quatro que acompanhava o Fernando Mendes."

14h37: “'Já viste o que me fizeram?', perguntei ao Fernando Mendes. Voltei para perto dos meus jogadores. O Bas Dost estava a chorar. Não vi o que se passou dentro da cabine. Aquilo foi tudo nuns cinco, dez minutos. Dez minutos é muito. Foi entrar, bater, mandar tochas.”

14h36: "Um indivíduo entrou com um carro, que reconheci da televisão. Ele só aparece depois daquilo ter acontecido.”

14h35: “Os dois que me agrediram tinham a cara tapada. O do soco ia de calções e ténis. Era um jovem de 22, 23, 24 anos. Fernando Mendes não me explicou por que razão estava ali. Dirigiu-se para perto dos outros e começaram a dispersar”, relata Jesus.

14h32: “O Petrovic viu-me a sangrar. Apareceu outro indivíduo, que trazia um cabo. Também me viu levar um soco. Mas ele não sei quem é. Quando falo com o Fernando Mendes da primeira vez não tinha sido agredido. Pedi-lhe ajuda. e ele disse-me que não podia fazer nada. A conversa dele não me interessou e entrei dentro das instalações. Há um que me dá com o cinto na cara. Vou atrás dele e quando saio da cabine vejo-os todos. Isto passou-se nos corredores”, conta Jorge Jesus. "Ele dá-me com o cinto na cara e no ombro. Vou atrás dele e caio com ele. Houve uns pontapés. Fernando Mendes está perto de mim quando levo um soco", acrescenta.

14h29: "Depois de eles saírem todos, começam a ficar à espera uns dos outros fora do vestiário [balneário]. Sai também um indivíduo que me dá um soco na cara. Fiquei a sangrar do nariz. Não caí. Ele continuou a correr atrás dos outros. “

14h26: "Foi à porta de entrada do vestiário [balneário] que vi o Fernando Mendes [ex-líder da Juventude Leonina] e lhe pedi ajuda", recorda. "Foi antes de entrar no edifício. Pedi para ele impedir aquilo de acontecer. Mas eles já estavam quase todos dentro da cabine do vestiário. Muito fumo, muitos gritos dentro do vestiário. Não consegui chegar à cabine onde estavam os jogadores. Fui agredido e reagi à agressão".

14h23: Jorge Jesus começa por dizer que os encapuzados que entraram na Academia eram cerca de 20. "Aquilo parecia uma corrida de um pelotão de guerra. Fui atrás deles a correr. Não os vi a entrar. Estava no relvado, a 85 metros. Quatro deles não estavam de cabeça tapada, vinham atrás do grupo de 20 ou 30. Era fumo por todo o lado nos balneários. Foi nos balneários que fui agredido", conta.

14h22: Inicia-se a sessão no Tribunal de Monsanto.

O julgamento

Um dia depois do depoimento de Rui Patrício, é a vez de Jorge Jesus recordar o dia de 15 de maio de 2018, quando a Academia do Sporting foi invadida por um grupo de adeptos que agrediu a equipa técnica e os jogadores do clube.

Tal como contou à GNR de Alcochete no dia em questão, Jesus tentou acalmar os ânimos dos invasores quando percebeu o que se passava, mas acabou por ser atingido por um cinto e pontapeado.

A partir das 14h, o atual treinador do Flamengo irá recontar o que viu no dia do ataque.

Recorde-se que o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, Nuno Mendes (Mustafá), líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.