Silas: “Falei com o treinador do Vitória, dei-lhe a minha opinião, ele concordou. Também percebo a deles e não tenho mais nada a dizer”

O surto gripal no Vitória

"Todas as partes envolvidas já se pronunciaram sobre isso, não tenho muito mais a acrescentar a não ser desejar as melhoras aos jogadores do Vitória. Já falei com o treinador do Vitória, dei-lhe a minha opinião, ele percebeu bastante bem e concordou. Também percebo a deles e não tenho mais nada a dizer sobre isso.

O Vitória tem dinâmicas muito interessantes, preparei a semana toda a pensar no Vitória de todos os jogos. Se não aparecer, não aparece. Podemos ser sempre surpreendidos, pelo Vitória ou por outros. Não somos bruxos, nem temos uma bola de cristal. Se o Vitória se apresentar de maneira diferente, temos de ter alternativas. Nunca estou nos treinos dos meus adversários. Há treinadores que mudam de sistema de um jogo para o outro - também gosto de fazer isso.

Se o Vitória não apresentar o onze que acho que podem apresentar, estando melhor ou pior, tenho que me adaptar a isso."

Pode ser uma vantagem entrar com uma equipa que o Sporting não conheça?

"É o que digo: nunca sabemos ao certo o que vamos encontrar. Esse aspeto não me preocupa. O que o Vitória apresentar, e acredito que possa apresentar uma equipa boa, teremos que nos adaptar e tentar ser melhores. Mesmo que essa situação não tivesse acontecido, provavelmente o Vitória iria apresentar coisas diferentes, porque também vem de uma derrota pesada."

E se fosse ao contrário?

"Cada um tem o seu argumento. Não tenho mais nada a dizer acerca disso."

A calendarização do Sporting

"Vamos só falar da nossa. Na data proposta poderemos vir a ter o sexto jogo sem descansar, sempre de três em três dias. Poderíamos pôr os nossos jogadores em termos de lesão. O jogo poder acontecer noutra altura, por mim, não haveria problema nenhuma. Mas, na data proposta, não. Seria jogarmos com o Benfica, termos uma meia-final com o Braga, na eventualidade de ganharmos tínhamos uma final e isto tudo de três em três dias.

Depois teríamos o Marítimo, o Braga outra vez, não sei de cor... Não seria apenas jogar Braga, Vitória e Portimonense. Temos de olhar para todo o contexto e não olhar só para a situação do Vitória. O ideal seria encontrar uma data que não prejudicasse ninguém, não me oporia a isso. Estamos preparados para jogar, honestamente. Não sei o que vai acontecer. Não há má vontade da nossa parte. Se conseguirem arranjar uma data que seja boa para todos... Não temos indicações de que o jogo não se vai realizar."

Sporar e o mercado

"Acho que todos os jogadores apontados ao Sporting têm, à partida, que ter qualidade. Conheço o Sporar, como conheço muitos outros, mesmo que não conhecesse ia tentar conhecer. É mais um que se tem falado. É um jogador com qualidade, temos várias possibilidades."

A possível saída de Bruno Fernandes

"O Bruno é um jogador enorme e sabemos que será sempre um jogador muito falado e procurado por clubes com as dimensões dos clubes que se falam. Não gosto muito de pensar nisso antes, mas já vou começando a pensar em alternativas dentro da nossa equipa, no caso de o Bruno não poder ficar connosco. Espero que isso não aconteça, porque é muito importante para nós. Mas há jogadores que não dá para aguentar muito tempo. Para mim, o Bruno é o melhor jogador da Liga e perdê-lo será sempre difícil.

Nestas janelas de mercado, os clubes que querem contratar acabam por ter de tomar opções mais depressa e, muitas vezes, acontecem negócios mais rápido do que esperamos. Espero não ser apanhado totalmente de surpresa. Se não for agora, mais cedo ou mais tarde o Bruno vai parar a uma liga dessas. É um jogador diferente e não há muitos como ele."

Os problemas na finalização

"É necessário continuar a criar, ponto número um. Se conseguimos criar as ocasiões que criámos contra o FC Porto, é importante continuar a criar. A decisão do jogador em finalizar é a correta. Ouvi dizer que o FC Porto foi mais maduro, mas se as nossas bolas fossem 15 centímetros ao lado, éramos nós os mais maduros. Fizemos muita coisa bem, finalizámos as bolas que tínhamos de finalizar.

O ideal é continuarmos a criar ocasiões, porque não vamos mandar fora aquelas oportunidades em todos os jogos. Vamos ter muitos, é isso que quero. O que podemos controlar é criar muitas ocasiões e tentar finalizá-las."

A defesa das bolas paradas

"Normalmente defendemos à zona, é assim que temos feito. Tem coisas boas e más, desresponsabiliza um bocadinho, às vezes um jogador entra numa zona e os jogadores olha para nós. Tem muito a ver com a contratação do jogador, individualmente. Temos que tentar melhorar por aí. À exceção do golo do FC Porto, temos defendido muito bem, mas as equipas aproveitam esses momentos para fazer golo e temos de melhorar nesse aspeto, sem dúvida.

Temos visto que as equipas querem criar-nos perigo aí porque, de outra forma, não têm conseguido."