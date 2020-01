Varandas em Inglaterra para negociar Bruno Fernandes com United. Sporting diz que “presidente está no estrangeiro por motivos profissionais”

Onde geralmente há fumo, há fogo, e as notícias recentes que deram como certa a presença de Solskjaer, técnico do Manchester United, em Alvalade no dia do Sporting - Benfica para espreitar Bruno Fernandes, sugeriam que havia um negócio em construção. Gorada que foi a transferência no verão - e face à distância pontual para o primeiro lugar na Liga, o afastamento na Taça de Portugal e as reconhecidas dificuldades financeiras -, seria natural que o SCP aceitasse vender o seu melhor jogador na reabertura de mercado de janeiro.

Pois bem, esta sexta-feira é dia 10 de janeiro, e a Tribuna Expresso sabe que Frederico Varandas se encontra em Inglaterra para negociar a saída de Bruno Fernandes com o Manchester United. O presidente do Sporting faz-se acompanhar do diretor-desportivo Hugo Viana para fechar um acordo que poderá envolver dois futebolistas do United. À Tribuna Expresso, fonte oficial do SCP confirma apenas que “o presidente se encontra fora por motivos profissionais”. Por outro lado, prevê-se que o SCP faça um encaixe que supere as anteriores vendas históricas do emblema, uma lista que é liderada, neste momento, por João Mário, que saiu por €40 milhões para o Inter de Milão, em 2016.

No verão, foi noticiado que Frederico Varandas tinha um número na cabeça – €70 milhões – ao qual o Tottenham não terá chegado suficientemente perto para que se concretizasse.

Há pistas que, durante o dia, foram apontando para um desfecho assim: 1) na reunião na sede da Liga em Lisboa com o Vitória de Setúbal – em causa, um eventual adiamento do jogo de sábado por força de um surto gripal que atingiu o plantel vitoriano – o Sporting fez-se representar pelo diretor clínico do clube e também pelo responsável pelas relações institucionais. 2) Silas, em conferência de imprensa, garantiu que já se estava a preparar para jogar sem Bruno Fernandes; 3) Solskjaer, também em conferência de imprensa no United, não desmentiu o interesse, afirmando apenas que Bruno era “um jogador que está noutro clube e não posso falar sobre ele”.