Sporting responde a Vitória de Setúbal, que acusa de ter criado “ambiente de provocação constante, insultos e impropérios”

Depois de Vítor Hugo Valente ter anunciado um corte de relações com o Sporting, o clube leonino ripostou, através de um comunicado publicado no seu site oficial, com críticas, lamentando "o ambiente criado pelo presidente do Vitória Futebol Clube desde a entrada na tribuna do presidente Frederico Varandas".

De acordo com o Sporting, houve um "ambiente de provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos Órgãos Sociais do Sporting", factos que terão durado "mais de 90 minutos" e que o clube considera "inadmissíveis".

No mesmo comunicado, o Sporting acrescenta que "só não avança para o corte de relações institucionais" por "respeito" e, também, "porque tem a expectativa que as pessoas que dirigem este clube deixem de representar o Vitória Futebol Clube até final do mês" - altura em que haverá eleições em Setúbal.

Recorde-se que o Sporting venceu o Vitória de Setúbal, por 3-1, este sábado, no Bonfim, na 16ª jornada da Liga.

O comunicado do Sporting na íntegra

"O Sporting Clube de Portugal lamenta o ambiente criado pelo presidente do Vitória Futebol Clube desde a entrada na tribuna do presidente Frederico Varandas.

O ambiente de provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos Órgãos Sociais do Sporting Clube de Portugal durante mais de 90 minutos são inadmissíveis.

O Sporting Clube de Portugal só não avança para o corte de relações institucionais com o Vitória Futebol Clube por respeito ao Clube e à sua História e porque tem a expectativa que as pessoas que dirigem este clube deixem de representar o Vitória Futebol Clube até final do mês, pois este Clube merece muito mais."