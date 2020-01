“O Bruno mata-se a defender e seriam precisos três jogadores para o substituir. Não há igual em Portugal”

Bruno Fernandes

O Bruno vale muito mais do que esse dinheiro de que se fala. Ele mata-se a defender, além do que ataca. É o jogador mais valioso em Portugal. Quanto temos um jogador destes, é normal que o queiramos manter. Mas, só se houver uma catástrofe é que ele não estará no dérbi. E vai estar, comprometido. Aliás, a semana passada fez dois golos. Em Portugal, há bons jogadores, mas para se encontrar um substituto para o Bruno, precisamos de três: um que marque tantos golos como ele, um que organize como ele e outro que defenda como ele. Em Portugal, não há um jogador assim. Por isso é que falamos de clubes como o United.

A bola parada

Sofremos de bola parada com Porto, Benfica, Tondela, é sempre um dos factores importantes destes jogos. N a realidade, o Porto não estava a criar muitas ocasiões além do golo que tinha feito. E acabou por fazer o golo na bola parada. Acabámos por sofrer o golo de bola parada. Há uma grande percentagem de jogos que se resolvem assim. E o Benfica apresenta muitas coisas: contra-ataque muito forte, um ataque organizado bem elaborado. Pelo menos, de memória, é o maior investimento que o Benfica fez no seu plantel. Tem várias soluções, é sempre competitivo, e não é só a bola parada. Mas nós também temos muitas soluções e vamos mostrá-las amanhã. Sinto mesmo que podemos ganhar o jogo, estou com essa confiança. Não ganhámos contra o FC Porto por falta de maturidade.

Os três pontos

Este jogo vale claramente mais do que três pontos. É o jogo que mais mexe com o país. Estivemos a semana toda a falar do jogo, os jogadores sabem o que é que isto quer dizer. Eu sei: sou português e lisboeta e já os vi na bancada. Isto não são apenas três pontos, é muito mais do que isso. Para nós, Sporting, e para o Benfica. Nós queremos muito ganhar ao Benfica. Para nós, profissionais do Sporting, não há ambição maior do que usar este símbolo ao peito, estejamos onde estivermos, seja qual for a diferença pontual. Não há ambição maior do que esta. Frieza? Eles sabem que eu corrijo os erros, mas não ataco o erro. Eles sabem que eu fui profissional durante anos e cometi centenas de erros durante esses anos.

Quem perde mais no dérbi

Ambas as equipas têm a perder neste jogo, porque se perdermos, ficamos mais longe, se o Benfica perder, o FC Porto pode ficar mais próximo. Independentemente da pontuação que tenhamos, temos de ter orgulho em representar o Sporting. Nós vamos encurtar a distância de 19 pontos. Estamos a crescer como equipa e acho que não vamos perder muitos mais pontos. É a convicção que eu tenho.

A despenalização

O critério foi diferente, mas os árbitros também eram diferentes. O Rúben Dias também poderia ter visto o amarelo e não participaria neste jogo. Eu preparei o jogo para jogar sem o Coates [que está penalizado], mas, na eventualidade de ele poder jogar, está perfeitamente identificado com a forma como jogamos. Se é o Neto quem joga? Bom, vão ter de esperar até amanhã [risos].