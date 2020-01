Emanuel Ferro: "Fizemos por merecer mais, tivemos números bons, jogadores envolvidos"

O filme de uma derrota

“Foi um jogo equilibrado, com duas equipas que se apresentaram com vontade de ganhar. Na 1.ª parte o Benfica entrou um bocadinho melhor, nós equilibrámos. Na 2.ª parte entrámos muito bem e o primeiro golo do Benfica aparece após uma série de ressaltos, numa altura em que nós estamos por cima. O segundo golo surge já numa fase descaracterizada do jogo. As pessoas que viram o jogo percebem que foi equilibrado, as equipas entraram com sistemas que procuravam aproveitar as lacunas do adversário e nós fizemos isso. Fizemos por merecer mais, tivemos números bons, jogadores envolvidos. Naturalmente, queremos mais”

Bruno Fernandes na Taça da Liga?

“Entraremos com uma equipa muito forte para tentar chegar à final”