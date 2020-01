FPF abre processo disciplinar ao Sporting por incidentes no dérbi

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito ao Sporting, devido aos incidentes que obrigaram a que o dérbi perante o Benfica, da 17ª jornada da Liga, fosse interrompido, no início da 2ª parte.

No Estádio José Alvalade,onde o Benfica venceu por 2-0, com dois golos de Rafa, o o jogo esteve mais de cinco minutos interrompido, devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado por parte dos adeptos dos ‘leões’, situados na bancada das claques do clube.