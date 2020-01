Mathieu e o novo Sporting: “Creio que o Braga é mais favorito do que nós, porque joga em casa”

O central francês Jérémy Mathieu considera que o Sporting não é o favorito esta terça-feira na meia-final da Taça da Liga de futebol, com o fator casa a ser mais favorável ao Sporting de Braga.

"Creio que o Sporting de Braga é mais favorito do que nós, joga em casa, mas nós, como sempre, queremos ganhar e vamos tentar dar o máximo possível", disse o central leonino, em declarações à Liga TV.

Mathieu, de 36 anos, que chegou ao Sporting em 2017/18 e conquistou as duas últimas Taças da Liga, primeiro diante do Vitória de Setúbal e depois com o FC Porto, ambas nos penáltis, reconhece que não tem sido um ano fácil.

"Ganhámos a Taça em dois anos, e acabámos, nesta mesma fase da época, por ganhar, por termos mais confiança para o futuro. Tornou-nos mais fortes, vamos ver se acontece o mesmo este ano", adiantou o jogador, num momento em que o Sporting já não está na Taça de Portugal e está a 19 pontos da liderança na I Liga.

O defesa leonino anteviu a competição de Braga tal como Wilson Eduardo, igualmente em declarações à Liga TV, com o extremo a só pensar em conquistar o troféu, naquela que deverá ser a última edição em Braga.

"O ano passado soubemos o que é a vivência destes dias aqui na cidade, o que isto atrai, e agora este ano esperamos que - sendo a última - possamos erguer a Taça no sábado, dia 25", afirmou o futebolista bracarense.

Numa conversa conduzida por Alan, ex-jogador do Braga, Wilson Eduardo lembrou que em 2019 a equipa foi precisamente eliminada pelo Sporting nas meias-finais, nos penáltis, um desfecho que espera ser agora diferente.

"O ano passado tivemos a meia-final contra o mesmo adversário, acabámos por perder nos penáltis, esperemos que este ano, durante os 90 minutos, consigamos a vitória", lembrou o jogador.

Alan lembrou ao extremo que este costuma marcar aos 'leões', cenário que o jogador diz não facilitar, se houver oportunidade, mas salientando que mais importante é marcar um lugar na final de sábado.

"Se não estou em erro, seis golos [marcados ao Sporting] . Espero que consiga fazer mais um, mas se conseguirmos estar na final, independentemente de quem marque, é isso que esperamos. Se puder fazer mais um, não vou facilitar", disse.

Sporting e Sporting de Braga defrontam-se hoje no Estádio Municipal de Braga, a partir das 19:45, numa meia-final com arbitragem de Nuno Almeida, do Algarve.

A outra meia-final irá opor na quarta-feira, no mesmo horário, o FC Porto ao Vitória de Guimarães.