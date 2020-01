"Fim da linha para a incompetência": Juventude Leonina marca manifestação contra a direção do Sporting

A Juventude Leonina, claque do Sporting, anunciou hoje uma manifestação contra a direção de Frederico Varandas e contra o rumo que o clube lisboeta está a levar.

"De forma congregada iremos participar de um movimento de protesto dos sportinguistas contra a atual direção e a falta de rumo do nosso clube, na data de 9 de fevereiro de 2020, a ocorrer em Alvalade em hora a designar", lê-se num comunicado da Juve Leo.

A claque dos 'leões' diz que "é o fim da linha para a incompetência, para o trabalho silencioso, para a inexistente falta de estratégia desportiva, financeira e comunicacional".

As duas claques deixaram de receber apoio financeiro do clube. Pelo contrário, a Torcida Verde e as Brigadas Ultra continuam na lista de classe oficiais do Sporting