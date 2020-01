O regresso de Jesé e novidades no banco

Sem poder contar com Bolasie e Acuña e com o reforço Sporar ainda no banco, Silas aposta em Jesé para o ataque do Sporting, que esta segunda-feira defronta o Marítimo em casa. Borja fará o lugar de defesa-esquerdo enquanto Luís Neto entra para o onze para a vez do também castigado Mathieu. Jovane Cabral está também de regresso aos convocados, após longa ausência.

O Sporting vai jogar com: Maximiano; Ristovski, Luís Neto, Coates e Borja; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Jesé, Rafael Camacho e Luiz Phellype.

No banco estarão: Diogo Sousa, Tiago Ilori, Battaglia, Rosier, Gonzalo Plata, Jovane Cabral e Sporar.

Siga o encontro aqui, na Tribuna, a partir das 21 horas.