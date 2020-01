Parece que, agora, é mesmo: Bruno Fernandes vai para o Manchester United

Depois de muitos episódios da mesma novela, tanta trama a ser desenvolvida, repetidos vai que não vai, parece que a história entre Bruno Fernandes e o Sporting vai, por fim, terminar. Fonte oficial do clube garantiu à Tribuna Expresso que o médio viajará, na quarta-feira, para Manchester, onde assinará contrato com o United, quinto classificado da Premier League.

Não foram especificados valores, mas o "Record" e a "SIC Notícias" avançaram que a proposta prevê o pagamento de 55 milhões de euros, aos quais acrescem 25 milhões dependentes da concretização de objetivos.

Bruno Fernandes é o capitão de equipa do Sporting desde a época passada. Chegou ao clube no verão de 2017, quando o treinador ainda era Jorge Jesus. Marcou 16 golos nessa temporada, que acabou com a invasão dos adeptos à Academia de Alcochete e a final traumática da Taça de Portugal perdida para o Desportivo das Aves.

Na época passada, a forma de Bruno Fernandes foi pulverizante. Bateu o recorde do médio europeu mais goleador com as 32 bolas que começaram em si e terminaram dentro da baliza, virou o senhor dependência no Sporting, deu larga aos rumores de saída, mas ficou no clube do qual rescindira e pelo qual re-assinara, em plena convulsão pós-ataque de Alcochete.

Ia com 15 golos feitos em 2019/20, ainda como o bastião de rendimento e bom futebol numa equipa a ser despida, aos poucos, de qualidade individual em comparação com os rivais diretos, enquanto a gestão desportiva trocava duas vezes de treinador, só esta temporada.

Desde 2018, por alturas do Mundial da Rússia, que o médio se tem mantido regularmente nos convocados da seleção nacional. Tem 19 internacionalizações e dois golos marcados por Portugal, todos aparecidos durante o período em que foi jogador do Sporting, que o contratou por 8,5 milhões de euros - ainda é a segunda transferência mais cara do clube.

A confirmarem-se os 55 milhões de euros, Bruno Fernandes deve tornar-se na venda mais cara da história do Sporting, superando os 40 milhões que o Inter de Milão pagou por João Mário, em 2016.