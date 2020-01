Maior transferência da história? CMVM suspende ações do Sporting na bolsa de Lisboa

As ações da Sporting SAD não estão a negociar na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou que só volta a haver transação quando for divulgada "informação relevante". Não são dados mais pormenores, mas ontem foi noticiado que o clube de Alvalade fechou acordo com o Manchester United para a venda de Bruno Fernandes.

Não há ainda qualquer informação oficial publicada no site da CMVM com esses dados, pelo que, quando tal acontece, o regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias pede mais esclarecimentos. E, enquanto não os há, as ações não negoceiam.

"O conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante", indica o comunicado publicado esta manhã.

O Sporting poderá estar prestes a fechar a transferência mais cara da sua história. Bruno Fernandes está de partida para Manchester United, sendo que a assinatura do contrato deverá ocorrer esta quarta-feira, como noticiou Tribuna Expresso.

As ações da Sporting SAD valem 0,80 euros, o que lhe dá um valor de mercado de 53 milhões.