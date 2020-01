Oficial: Sporting anuncia Bruno Fernandes no Man. United

O Sporting confirmou a e transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, por 55 milhões de euros mais variáveis.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester United Football Club (adiante Manchester United) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Bruno Fernandes, garantindo a Sociedade o direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências.

Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de € 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de euros), acrescido de um valor máximo variável de até € 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), que corresponde à soma de:

(i) montante variável de até € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em função de objectivos relacionados com a participação do Jogador em jogos;

(ii) montante variável de até € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em função de objectivos relacionados com a participação da equipa de futebol do Manchester United na Liga dos Campeões;

(iii) montante variável de até € 15.000.000,00 (quinze milhões de euros), em função de objectivos relacionados com prémios individuais do Jogador.

Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a € 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil euros) e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Manchester United, em partes iguais"