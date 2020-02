Silas: "Sporting já ficou sem o Ronaldo, sem o Figo, sem o Jordão, sem o Manuel Fernandes, sem o Damas, e continuou a andar para frente"

O treinador do Sporting, Jorge Silas, espera “um jogo disputado, com as duas equipas a quererem vencer”, na partida de domingo com o Sporting de Braga, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, em Braga.

Acho que o jogo vai ser disputado, com duas equipas a quererem ganhar, porque ambas jogam sempre para ganhar. Vai ser um jogo diferente do que foi o último contra o Braga (triunfo dos bracarenses por 2-1 nas meias-finais da Taça da Liga), porque agora também temos um conhecimento maior daquilo que o Braga pode fazer. Os jogos que tínhamos visto do Sporting de Braga eram muito poucos e não dava para ver como poderiam reagir a diferentes sistemas”, disse o técnico.

Jorge Silas justificou ainda: “Agora já há um conhecimento maior – tanto nosso como deles também, mas, sobretudo nosso, porque eles já nos conheciam melhor -, portanto, acho que vai ser um jogo ligeiramente diferente a nível estratégico, mas na sua essência igual, porque ambas as equipas vão querer ganhar. Nesse sentido, não vai ser muito diferente.”

A saída de Bruno Fernandes

A saída de Bruno Fernandes para o Manchester United e a resposta da equipa do Sporting à ausência do médio goleador era um tema incontornável e Jorge Silas vinha preparado para falar do futuro da equipa ‘leonina’ sem o médio goleador.

“Vamos ter um Sporting diferente, porque o Bruno permitia fazer umas coisas. Saiu o Bruno e eu acho que podemos fazer outras coisas que, com ele, se calhar não podíamos fazer. Vai ser diferente, mas ainda é cedo para percebermos o que poderemos fazer sem o Bruno”, disse.

Certo para o treinador do Sporting é que a equipa não se pode agarrar ao passado recente, até porque Bruno Fernandes não foi o primeiro grande jogador a sair do Sporting.

“Às vezes não conseguimos avançar, porque nos agarramos a coisas boas ou más. Temos de começar a pensar no Sporting sem o Bruno – eu já andava a pensar nisso há mais tempo. Naturalmente que o Bruno é um grande jogador e, seguramente, vai demonstrar isso no Manchester United”, disse, realçando: “Mas o Sporting já ficou sem o Cristiano Ronaldo, sem o Figo, sem o Jordão, sem o Manuel Fernandes, sem o Damas, e continuou a andar para a frente. Nós vamos, seguramente, apresentar coisas diferentes e vamos dar uma resposta boa à ausência do Bruno.”

Jorge Silas considera que há outros jogadores no clube, como Vietto – que pode jogar na posição de Bruno Fernandes -, Coates, Mathieu, Bataglia e Wendel, que têm de assumir responsabilidades diferentes para fazerem face à ausência de Bruno Fernandes, que, reconheceu, “tinha um grande peso na equipa do Sporting”.

“Naturalmente que alguns jogadores vão ter de assumir responsabilidades diferentes. E se estiverem dispostos a assumir essa responsabilidade e abertos a coisas diferentes, acho que vamos conseguir fazer coisas boas”, adiantou.

Contente com Sporar

Questionado sobre os reforços contratados no passado mês de janeiro, Jorge Silas disse que todos os treinadores gostariam de ter o Ronaldo e o Messi, mas reconheceu que a SAD do Sporting fez as contratações possíveis.

“Temos os jogadores que temos. O mercado deu-nos o Sporar, estamos contentes. Mas perdemos o Luiz Phellype, estamos tristes por isso – era uma peça que não estávamos a contar perder. Entretanto, também conseguimos inscrever o Pedro Mendes, o Francisco Geraldes”, disse.

A finalizar mostrou-se confiante para o resto do campeonato: “Tenho a certeza que trouxemos o que pudemos, devido ao nosso contexto financeiro. Temos os jogadores que temos. Estou contente com os jogadores que tenho e estou convencido de que se estiverem disponíveis e abertos a coisas novas, se não forem resistentes, podemos fazer uma boa segunda volta.”

O Sporting, terceiro classificado, com 32 pontos, joga este domingo, às 17:30, com o Sporting de Braga, quinto com 30 pontos, no Estádio Municipal de Braga.