Silas: "Aqui ninguém engana ninguém. Não estou agarrado ao Sporting, nem o Sporting tem de estar agarrado a mim"

O jogo contra o Portimonense

"A sensação que tenho é o Portimonense é uma equipa que tem um valor superior ao que ocupa na classificação, tanto individualmente como coletivamente. Vale muito mais do que a classificação diz e é uma equipa que não especula.

É uma equipa que defende se for obrigada a defender, mas eles por iniciativa deles não se metem atrás a especular pelo resultado, até pelos jogadores que têm. Não espero uma equipa assim, espero sim que nós os obriguemos a defender. Mesmo que o Portimonense não queira, a minha ideia conseguir encostar o Portimonense lá atrás."

A forma recente da equipa

"Apesar de termos perdido, não acho que tenhamos estado instáveis a nível de rendimento. Perdemos com o Sp. Braga, Benfica e FC Porto, mas a nível de rendimento não estivemos mal.

Temos pecado na eficácia, porque se formos ver jogo a jogo, tirando o do Benfica, que foi muito equilibrado, não houve mais nenhum em que o adversário tenha rematado mais que nós. Não houve ninguém que rematasse 17 vezes com o Sporting de Braga e fizemo-lo mesmo com algumas coisas mal. Se melhorarmos seguramente vamos rematar mais. Estamos instáveis, sim, a nível de resultados, mas se não criarmos ocasiões não vamos fazer golos."

O futuro de Silas no Sporting

"O acordo que existe é até ao final da temporada, aqui ninguém engana ninguém, tenho uma relação muito franca e aberta com o presidente. Depois vamos sentar-nos para discutir o futuro. A nossa expectativa era vir até ao fim da temporada e ajudar o Sporting, melhorando os jogadores.

No final da época, qualquer uma das partes pode não querer continuar, ou até ambas. Eu não estou agarrado a nada e o Sporting também não tem de estar agarrado a mim. O acordo será fácil, como foi quando vim para cá.

A minha continuidade não depende só de resultados, do terceiro lugar ou da Liga Europa. Da minha parte não depende só disso e da parte do clube também vai depender de uma conversa e da partilha de ideias."

O regresso de Francisco Geraldes

"O Francisco chegou há muito pouco tempo, vinha de uma paragem grande e falei com ele para ir aos sub-23 fazer alguns minutos porque é importante. Mas não vai precisar de muito tempo para se ambientar, esta é a casa dele.

Vai precisar de algum tempo e sempre que o pudermos meter nos sub-23 vamos fazê-lo, mas não vai precisar assim de tanto tempo porque é muito inteligente, tem muito aquilo que queremos, que é perder muito pouco a bola, e isso é um ponto a favor dele."

O FC Porto-Benfica

"Nenhuma equipa parte em vantagem, já vimos isso no Estádio da Luz, na primeira volta, em que o FC Porto foi lá ganhar. Ambas são muito fortes, qualquer uma pode ganhar. Naturalmente, se o Benfica ganhar fica com 10 pontos de vantagem e não é fácil para o FC Porto. Acho que não há nenhum favorito".