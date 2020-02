Emanuel Ferro: "A equipa nem sempre esteve no seu melhor, mas teve sempre muita vontade de dar a volta"

Empate justo

“O Rio Ave é uma equipa bem trabalhada, mas nós gostamos de jogos assim, sabíamos que ia ser taco a taco, que não podíamos sofrer cedo, mas foi o que acabou por acontecer. Mostrámos carácter e o empate trouxe justiça. É um resultado que vai ao encontro de um jogo em que começámos a perder. A equipa nem sempre esteve no seu melhor, mas teve sempre muita vontade de dar a volta. Na 2.ª parte tivemos outra contrariedade, com a expulsão do Coates, mas a equipa não desistiu e conseguimos o empate”

Depois da expulsão

“Tivemos de ajustar, com o Battaglia sozinho como médio, com três defesas atrás. A expulsão alterou um pouco, mas acabámos por empatar”