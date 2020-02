“Isto não é carregar num botão e já está. Não acontece de um momento para outro”

Sem e sem Coates

"Não vai influenciar muito. Um dos que vai jogar tem jogado nos últimos jogos [Luís Neto]. O outro é Tiago Ilori, que é um jogador em quem confiamos. O facto de não ter estado nas convocatórias ou nos outros jogos não quer dizer que não contamos com eles. Nós contamos com todos os jogadores. Ainda noutro dia falámos do Yannick, porque estava de fora. Às vezes os jogadores têm de ficar de fora, às vezes é só uma chamada de atenção para eles".

A consistência

"Nos tentamos que a consistência esteja sempre presente na nossa equipa, mas tiraram-nos quatro ou cinco jogadores. Isto não é carregar num botão e tudo acontece de um momento para o outro. Tivemos várias perdas na nossa equipa, também devido a lesões. Estamos a apresentar coisas novas, umas resultam, outras não. Neste jogo com o Boavista vamos apresentar coisas diferentes daquelas que fizemos frente ao Basaksehir, mas também em função dos jogadores que vamos utilizar. Na próxima quinta-feira [na Turquia] faremos isso novamente".

O Boavista

"O Boavista tem a terceira melhor defesa da Liga e a segunda melhor defesa como equipa visitante. Nos últimos quatro jogos, tem três vitórias e uma derrota. Por isso, vai trazer-nos muitos problemas, problemas diferentes dos que tivemos na quinta-feira, na Liga Europa. Eles jogam com uma linha de três e com um futebol direto, que é sempre muito difícil de contrariar. Temos de estar preparados, temos de ter capacidade para criar tantas ou mais ocasiões de golo do que na quinta-feira. Se não formos sérios, não teremos hipóteses com o Boavista."

Alterações

"Depois de um jogo com a intensidade que tivemos na Liga Europa é impossível estar com a equipa toda a 100 por cento, por isso é possível que façamos mais alterações. O tempo de recuperação é muito pouco. Jogámos na quinta-feira e hoje nem 48 horas passaram e depois ainda vamos fazer uma viagem. Por isso, vai haver mais do que uma alteração, mas é pelo nível físico dos jogadores".