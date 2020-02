Plomo y Plata

O futebol tem paradoxos destes: é possível que o melhor jogador da equipa impossibilite a equipa de jogar melhor? Em abstrato, não, pois apesar de já se terem ouvido coisas assim - sobre, vá, Cristiano Ronaldo, que tem perfil alto -, a verdade é que o tipo genial geralmente resolve. Mas na prática há contextos específicos em que talvez o facilitador se transforme num empecilho - e quando a cabeça dele está “mais fora do que dentro” é um desses casos.

Segundo Silas, era desta forma que Bruno Fernandes andava nos últimos jogos pelo Sporting: instável, porque sabia que ia sair de Alvalade, e ansioso, porque o rame-rame dos agentes só confundia. Ora, obviamente, Silas não pôde tirá-lo da equipa, porque seria desportivamente injusto e também irracional do ponto de vista financeiro; então, ao que parece, o Sporting andou a jogar para um desconcertado Bruno Fernandes e isso terá inibido os colegas de se libertarem da influência quase castradora do mais-que-tudo de Alvalade. Bruno sempre fora o capitão, o agitado treinador de campo, o marcador de livres e de cantos, o assistente e o goleador - e continuou a sê-lo mesmo quando o treinador percebeu que aquilo não poderia continuar assim.

Obviamente, para retirar uma conclusão destas serão precisas mais avaliações, mas as pequenas amostras com o Basaksehir e com o Boavista demonstram, por mais estúpido que pareça, que o Sporting está melhor sem a última versão de Bruno Fernandes do que com ele.

O reaparecimento do competitivo Battaglia e a confiança crescente de Vietto também contribuem para esta impressão, mas há realmente uma certa ligeireza de processos e uma tranquilidade inusitadas. Vejamos: este domingo, em Alvalade, o Sporting apresentou-se com quatro mudanças perante o Boavista que se fecharia como sempre - com cinco defesas, três médios e dois avançados rápidos; obrigado a jogar pelos corredores, os de Alvalade esperaram pelo melhor momento para marcar.

Aos 13’, o irreverente Gonzalo Plata sofreu uma falta, bateu o livre e Sporar encostou de sola para o 1-0; inevitavelmente, o Boavista teria de trocar o autocarro pela furgoneta e arriscar um bocadinho mais do que o nada, abrindo-se espaço para um jogo cerebral deste, aparentemente, novo Sporting.

Até ao intervalo, a equipa treinada pelo desencartado Silas manteve-se fiel aos seus princípios, trocando controladamente a bola entre os seus jogadores (72% de posse a dada altura), abrindo nesgas e acelerando em transições pelos corredores, sobretudo com Borja e com Plata, para baralhar o ultra-defensivo Boavista. Numa recuperação de Wendel, Borja desmarcou-se para um cruzamento que resultou num ressalto e no segundo golo, por Plata.

Aos 42’, o Sporting - Boavista estava fechado, a não ser que houvesse um recrudescimento leonino. Que não houve.

Na segunda-parte, sem golos e mais dividida do que a primeira, os lisboetas mantiveram-se seguros, apesar de alguns pequenos sobressaltos em bolas paradas, o ponto forte do físico Boavista. De resto, com Plata, Sporar, Vietto e Jovane com ações interessantes, o Sporting foi desassossegando Helton Leite que só por pouco e aos poucos não sofreu o terceiro golo.

Com o jogo no bolso, Silas aproveitou para descansar uns e dar ritmo a outros, nomeadamente a Francisco Geraldes, a eterna promessa adiada recuperada no mercado de inverno à Grécia e que muitos na estrutura veem como o substituto ideal para Bruno Fernandes. Esperam que da melhor versão de Bruno Fernandes, claro.