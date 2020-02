Uma alteração esperada e três mais ou menos inesperadas

Por força do castigo de Coates e da lesão de Mathieu, Silas estava obrigado a lançar Ilori no centro da defesa. Mas, comparativamente à equipa que defrontou a jornada da Liga Europa, estas não foram as únicas alterações no onze que vai a jogo com o Boavista daqui a pouco: há Rosier, Plata e Borja, nos lugares de Ristovski, Acuña e Bolasie. Silas tinha avisado, na conferência de imprensa de lançamento do encontro, que iria promover mudanças - ei-las.

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Rosier, Ilori, Neto e Borja; Battaglia, Wendel, Jovane e Plata; Vietto e Sporar.

Onze do Boavista: Helton Leite, Paulinho, Ricardo Costa, Carraça, Reisinho, Cassiano, Ackah, Neris e Gustavo Sauer, Yusupha e Fabiano