Como foi o depoimento de Bruno de Carvalho: "Se eu for condenado, é porque sou o criminoso mais imbecil do mundo"

Para o fim ficou Bruno de Carvalho, o ex-presidente, o destituído líder, o último dos 44 arguidos do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, quem, "não compreende, passados dois anos", como esteve no Tribunal de Monsanto nesta qualidade.

Foi a primeira de múltiplas e variadas afirmações de BdC, muitas vezes críticas, uma vez exaltadas, aqui e ali sarcásticas. Queixou-se que "decidiram" passá-lo "de testemunha/vítima para arguido" e daí partiu, visando algumas pessoas enquanto ia respondendo às questões das juízas Sílvia Rosa Pires e Fátima Almeida. O primeiro foi Jorge Jesus, que julga ter aberto "o precedente" de deixar entrar adeptos na Academia, mas, depois, logo passou para William Carvalho.

Alegou que o jogador cumprimentava membros das claques, que "está na natureza dele mentir" e que o pai de William o ameaçou de morte - "é useiro e vezeiro a mentir". Seguiu-se Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina de quem recordou a embriaguez aquando dos telefonemas que com ele partilhou. Passou à reunião com as claques, onde "a única coisa que era clara ali na reunião era que [lhe] queriam bater".

Foi ao dia do ataque à Academia para dizer que "nada disto tinha acontecido se não tivessem sido retiradas as [suas] medidas de segurança". Acabou a garantir que ia despedir Jorge Jesus e Frederico Varandas, por justa causa, no seguimento de tudo. E concluiu exaltado, recordando que a filha o viu a ser preso - "foi a maior humilhação da minha vida".

Antes, ainda houve a audição a Fernando Mendes, que revelou e reforçou estar "satisfeito alcoolicamente" quando se deslocou ao Aeroporto da Madeira, onde teve alterações com Marcos Acuña, e, depois, quando fez um par de telefonemas a Bruno de Carvalho. Garantiu, também, que nunca pensou que os invasores iriam conseguir passar do portão da Academia e que tudo acabou por Jorge Jesus a chorar-lhe no ombro.

Este é o resumo da última sessão de inquirição de arguidos. As alegações finais ficaram agendadas para 11 de março, que Nuno Mendes (Mustafá) aguardará em liberdade, pois lhe ter sido alterada a medida de coação. Em baixo, tem o acompanhamento, ao minuto, que a Tribuna Expresso fez da sessão.

19h06: No exterior do Tribunal de Monsanto, veem-se e ouvem-se festejos quando se sabe que Mustafá vai sair em liberdade.

18h43: O Ministério Público propõe que a medida de coação de Nuno Mendes seja atenuada. A juíza decreta que Mustafá passe, então, para a medida de coação de apresentações semanais às autoridades. Portanto, vai aguardar o julgamento em liberdade. A juíza disse que antes havia indícios de forte prova que, agora, depois da investigação, já não existe.

Sílvia Rosa Pires diz a Nuno Mendes que, enquanto juíza e cidadã", espera que Mustafá seja "parte da solução e não do problema".

18h35: Acaba a inquirição a Bruno de Carvalho. Vários apoiantes levantam-se e aplaudem o antigo presidente do Sporting e são expulsos da sala do público, por ordem da juíza Sílvia Rosa Pires.

As alegações finais começam a 11 de março . Todos os arguidos terão de estar presentes no Tribunal de Monsanto. Nesse dia, não há dispensas", frisa a juíza.

18h29: BdC exalta-se com o tratamento que tem vindo a ser alvo: "Fui preso quatro dias, a minha filha viu-me a ser preso, nunca vou perdoar quem me fez isto. Foi a maior humilhação da minha vida. A minha filha viu cães em casa, a mexerem-lhe nas cuecas, a procurarem droga. Falam-me de suores frios, mas tive uma mulher que me fugiu com a minha filha durante oito meses".

A juíza ameaça tirar o som ao microfone de Bruno de Carvalho. "Pode tirar", responde. "Já me tirou tudo", concluiu.

18h22: Bruno de Carvalho questiona o porquê de Pedro Silveira e Diogo Amaral, apoiantes de Frederico Varandas que integravam o grupo de WhatsApp em que se organizou o ataque a Alcochete, não estarem entre os arguidos. "Estão em casa e eu estou a aqui", lamenta.

18h19: Miguel Fonseca, advogado de BdC, e Sílvia Rosa Pires estão num bate-boca que dura há vários minutos. A juíza diz que o advogado está à procura de "soundbites lá para trás", aludindo ao local onde estão os jornalistas.

18h07: "As pessoas que iam ser despedidas eram o Jorge Jesus, que acabou condecorado, e Frederico Varandas, que acabou presidente", diz Bruno de Carvalho, sobre quem estava em cima da mesa para sair com justa causa.

17h57: Sobre a reunião de staff em que diz "aconteça o que acontecer, vão estar comigo", Bruno de Carvalho conta: " Disse que Jorge Jesus ia deixar de ser treinador, que toda a gente ia ficar feliz, até iam fazer um jantar de comemoração para festejar. Só dois ou três é que iam ficar tristes".

17h54: Agora, Bruno de Carvalho pronuncia-se sobre o dérbi contra o Benfica, em Alvalade, em que houve lançamento de tochas para o relvado (em abril de 2017).

"No dia antes, tinha morrido um adepto do Sporting e quis chamar os responsáveis das claques do Sporting. O que pedi era para que, em caso de vitória, se fizesse uma homenagem ao Marco Ficini. Foi o que ficou combinado com o responsável de segurança. Esta reunião foi por trás da baliza, no relvado. Não se fez porque não ganhámos o jogo. Sobre as tochas, a única coisa que dei ordem foi para cobrar os 16 miil euros de multa à Juventude Leonina".

17h43: "Após o ataque, instaurei um processo disciplinar a Ricardo Gonçalves, que depois é colocado na gaveta e ele acaba promovido. Ele disse-me que Jorge Jesus mandou retirar a entrada por cartões, mandou tirar a medida de segurança. Fala-se aqui de um alarme. Aquele alarme não estava ligado a nada, só está lá para fazer barulho. As portas estavam todas abertas desde o início da época, sempre que havia treino por ordem do Jorge Jesus. Nada disto tinha acontecido se não tivessem sido retiradas as minhas medidas de segurança".

17h31: Agora é a juíza Fátima Almeida a inquirir Bruno de Carvalho. Pergunta-lhe se houve algo de anormal naquele final de época do Sporting. "Foi um período anormalíssimo. Houve muitas coisas graves neste final de época", responde o antigo presidente do clube de Alvalade.

Fátima Almeida diz que, por "anormal", leia-se em termos de segurança e aumento do conflito. BdC volta a falar das vitórias seguidas, da boa relação de adeptos e jogadores e das críticas, das quais era o único alvo. Bruno de Carvalho diz que que acredita que foi Ricardo Gonçalves [antigo diretor de segurança da Academia de Alcochete] e Jorge Jesus que autorizaram a passagem dos adeptos pelo cordão policial no Aeroporto da Madeira.

17h20: BdC continua o ataque às claques: "A única coisa que era clara ali na reunião era que me queriam bater. Fala-se nas mensagens... a vontade de me baterem está expressa em todo o lado".

Acerca da relação com Mustafá: "Acabei por gostar dele porque é um indivíduo tão genuíno que me faz rir. Sempre me respeitou e sempre o respeitei. É genuíno, tem umas saídas que me fazem rir. A minha perceção do Nuno Mendes é a mesma das forças da segurança - que ele era mais uma solução do que um problema. Tem as suas maluqueiras, ia testando os limites. Mas era mais uma solução do que um problema".

17h14: Sobre a reunião de 7 de abril com a Juventude Leonina, Bruno de Carvalho diz ter sido um pedido expresso de André Geraldes, então manager da equipa. BdC diz que recusou várias vezes, por causa da saúde da filha, mas acabou por ir.

"Aquilo eram dezenas de pessoas aos gritos. Tentaram agredir-me, só não me chamaram de santo. Não teve ponta por onde se pegasse, eram gritos, pessoas a fumar charros... Não ouvi absolutamente ninguém a dizer que ia à Academia.

Falavam dos meus posts e dos meus posts e mais posts, de tarjas, inclusivamente de tarjas contra mim. Tinha de conseguir sair daí. Disse 'façam o que quiserem' para aquilo não descambar mais. A primeira pessoa que me quis bater foi o Elton Camará, que é só o mais pequenino do grupo".

A juíza Sílvia Rosa Pires pergunta o porquê da insistência de André Geraldes em Bruno de Carvalho ir à reunião. "Não sei, por isso é que digo que devo ser o criminoso mais imbecil do mundo".

17h06: BdC prossegue para o dia da invasão a Alcochete. "Quando chego à Academia, naquele dia, tenho a sorte de a primeira pessoa que me aparece é o William, a dizer 'você não acha que não sabemos que foi você?'. Mas não há imagens disto, é a palavra de um contra o outro. Ele disse aqui que não conhecia arguidos, mas, depois, andou a telefonar-lhes. Está na natureza dele mentir."

17h03: A juíza Sílvia Rosa Pires pergunta-lhe se alguma vez deu instruções a Nuno Mendes para fazer mal aos jogadores, ou aos seus carros. "Absolutamente nada, nada", assegura, continuando a descrição e focando-se no atual jogador do Bétis de Sevilha.

"O William Carvalho é useiro e vezeiro a mentir. Até veio aqui dizer uma coisa simpática, dizendo que não havia questão nenhuma com o presidente. Esqueceu-se de contar que o pai dele, na SAD, ameaçou de morte o Guilherme Pinheiro, administrador da SAD. A ele e a mim. Por causa de uma proposta que não existia. Foi por isso que ele nos ameaçou de morte.

Há uma narrativa no tribunal que o presidente estava muito alterado, isto quando um capitão que não me tratava por presidente, tratava-me por vocês, três ou quatro vezes, e depois amuou, não quis falar mais comigo. E depois o William acusa-me que lhes mandei partir os carros".

16h58: "Não nos podíamos permitir a voltar a tempos antigos. Quando cheguei ao Sporting, jogadores falavam-me de visitas a casa, perseguições, visitas à Academia. Quando verifico que há jogadores que se metem a gesticular e com ofensas, não é algo que eu queira. Não queria nem os jogadores, nem os adeptos a fazer isso. Não podia haver excessos de lado nenhum.

Na reunião [com os jogadores, depois do incidente no aeroporto], perguntei ao Acuña o que se tinha passado. E vejo o Acuña, o Battaglia e o William muito despreocupados. Aquilo que lhes disse foi "não sabem o que eu passei a noite toda, vais logo meter-te com o líder". E o Acuña só dizia "sangre caliente, sangre caliente". Então mas tu vens da terra das barras bravas e fazes isso, perguntei.

Para o William estava tudo bem, esse nunca teve o sangre caliente."

16h49: "No primeiro telefonema, ele tenta entrar em explicações, mas era tudo tão descabido. Quando falamos a segunda vez, consigo perceber 'Mustafá, Mustafá' e não saiamos disto", conta BdC, apontando que a questão da liderança da Juve Leo era do conhecimento das forças de segurança.

Diz ainda que essas forças de segurança consideravam importante que Nuno Mendes continuasse na liderança da claque, por suspeitarem que a extrema-direita preparava uma entrada na Juve Leo.

16h43: "O senhor Fernando Mendes teve aqui uma atitude simpática, a dizer que nós nos respeitávamos, mas a verdade é que não gostávamos um do outro. Tínhamos uma relação de tolerância. Nunca me tinha telefonado. Eu estava a tentar descansar com a minha filha ao lado - o tribunal não me perguntou, mas não fui à Madeira porque tinha uma filha a morrer. Quando ele me liga, não podia estar ali a conversar. Mas, já agora, queria ouvir a explicação do que tinha acontecido no aeroporto, mas ele não conseguiu. Embriagado é uma palavra simpática, seria um estado mais avançado.

O que percebi é que tinha acontecido um problema entre o Fernando Mendes e o Nuno Mendes [Mustafá]. Do pouco que percebi, tirei a ilação que eram novamente problemas entre a Juve Leo e não sobre a questão da Madeira."

16h40: "Em dezembro de 2017, proibi as claques de entrar na Academia e o JJ foi por trás e deixou-os entrar. Abriu um precedente. Perguntei-lhe se ele era treinador ou presidente", conta, antes de declarar: "Se eu for condenado, é porque sou o criminoso mais imbecil do mundo".

16h36: Sobre o episódio no aeroporto do Funchal, o antigo presidente diz que "houve uma autorização de alguém do Sporting para deixar passar estas pessoas pelo cordão policial". Ou então, sugere, "estamos a chamar imbecis aos polícias da Madeira".

16h34: "Estamos a falar de um fenómeno que ainda não percebi como não foi explicado aqui. Havia jogadores, como William Carvalho, que, quando saíam à noite e se metiam em problemas, a quem eles ligavam? A elementos da Juve Leo. Só quero enquadrar as coisas. Há um elemento ali atrás [presente na assistência do tribunal] que antes dos jogos cumprimentava o William com dois beijos", revela Bruno de Carvalho.

16h29: "Aquilo que se passou em Alcochete foi hediondo, criminoso. Foi indescritível o que as pessoas passaram. Decidiram passar-me de testemunha/vítima para arguido. Que nenhuma resposta seja vista como minimização do que aconteceu, mas colocaram-me do lado errado da acusação", defende Bruno de Carvalho.

Sílvia Rosa Pires pergunta quando é que BdC teve conhecimento do que se passou. "Foi quando o José Ribeiro interrompeu uma reunião que estávamos a ter em Alvalade. Ele e o Nuno Saraiva viram, na televisão, que estava a haver uma invasão à Academia". A juíza reforça: "Tinha algum conhecimento?" - "Absolutamente nada de nada", garante o ex-presidente leonino.

Sobre a troca de palavras entre adeptos e jogadores, no aeroporto do Funchal, BdC diz que soube "pela televisão, in loco, porque foi transmitido em direto".

16h24: Eis que começa a audição a Bruno de Carvalho.

O antigo presidente do Sporting faz uma introdução. "Sinto que esta é a primeira vez que me posso dirigir ao tribunal. Não compreendo, passados quase dois anos do acontecimento, não compreendo como estou aqui na qualidade de arguido", começa por dizer. Sílvia Rosa Pires ressalva que BdC não está ali para comentar a acusação.

16h20: A advogada Sandra Martins inquire Fernando Mendes sobre se falava, habitualmente, com Bruno de Carvalho. O antigo líder da Juve Leo diz que apenas em "jantares de Natal" e que já não era normal telefonar. Naquela noite, terá tentado telefonar "umas seis vezes" ao então presidente do Sporting.

E acaba a inquirição a Fernando Mendes. A juíza Sílvia Rosa Pires diz "até a uma próxima". Mendes responde com "espero que não aqui" - "Pois, era mau sinal", despede-se a juíza.

16h11: "Conheço bem o Bruno Jacinto. Já há uns 15 ou 20 anos. Excelente pessoa, para mim sempre foi porreiro, idóneo", esclarece Fernando Mendes.

16h02: Miguel Coutinho, advogado que representa o Sporting, pergunta a Fernando Mendes porque não foi ao Estádio de Alvalade falar com Jorge Jesus, sendo interrompido pela juíza Sílvia Rosa Pires - "Porque eles treinam na Academia, até eu sei isso".

15h53: "Foi a primeira vez que fui à Academia falar com o Jorge Jesus. Com outros já tinha ido, com o Sá Pinto, o Paulo Bento", revela Fernando Mendes sem, porém, se recordar se mencionou a Bruno de Carvalho, aquando dos telefonemas, que ia comparecer em Alcochete - "Eu estava knock out".

15h41: Questionado sobre o que pensa, hoje, em relação ao que sucedeu nos dias em tema, Fernando Mendes responde: "Se soubesse o que se ia passar, nem à Madeira tinha ido. Foi tudo lamentável, não podia ter acontecido o que aconteceu. Que seja a primeira, a última e a única".

15h28: Fátima Mendes diz achar estranho que tenha sido Tiago Silva a falar com Bruno Jacinto para pedir autorização para ir a Alcochete. Fernando Mendes reafirma que era ele quem queria falar com Jorge Jesus, mas que Tiago o iria acompanhar. "O senhor sabia que a monovolume era da Juve Leo?", pergunta a juíza. "Não sabia, mas agora já sei", responde o ex-líder da claque.

"O senhor ouviu o Getúlio dizer alguma coisa ao Tiago quando estavam na monovolume?". Fernando Mendes diz que não.

15h22: Fernando Mendes é agora inquirido pela juíza Fátima Almeida, que questiona como se organizavam as saídas da Juve Leo em jogos fora de Alvalade.

Quer clarificar se Fernando Mendes fala só com Marcos Acuña no aeroporto. Este reafirma que sim e relembra a troca de insultos com o jogador argentino. "Lembro-me bem, porque fazia um mês desde o funeral da minha mãe e foi a primeira vez que fui à bola, para desanuviar", revela.

15h17: Sobre as chamadas para Bruno de Carvalho. "No primeiro telefonema, queria que ele soubesse pela minha boca o que tinha acontecido na Madeira, porque é que eu tinha ido ao aeroporto, reportar o Acuña. BdC disse que não podia falar naquela altura e que me ligava mais tarde. Não acho anormal ligar ao presidente por isto. É certo que estava um bocado alcoolizado, já o disse aqui, é terrível. Estava exaltado e eu queria explicar porquê ao presidente".



"No segundo telefonema, já estava no aparthotel, já estava apagado. Não me lembro o que lhe disse, se calhar até o ofendi e peço desculpa. Nem sei se ele teve paciência para me ouvir. O segundo telefonema, peço desculpa, já foi conversa de bêbados", diz o ex-líder da Juve Leo. Presente na sala, na assistência, e ouvindo isto, Bruno Carvalho levanta os braços, como que em protesto.

15h12: Fernando Mendes diz que Bruno Jacinto, então Oficial de Ligação aos Adeptos, só chegou "depois daquele aparato todo".

Contam-se longos minutos a discutir quem deu boleia a quem, depois do ataque. "Jacinto deu boleia ao Nuno Torres até ao parque do Lidl. Eu volvei para Lisboa com o Joaquim Costa, na monovolume dele", detalha Fernando Mendes.

15h01: "Até morrer, não me vou esquecer disto, o Jesus a falar e a cabeça dele no meu ombro esquerdo. Eu a dizer-lhe 'calma, mister'. Estava muito nervoso".

A juíza volta atrás para perguntar a Fernando Mendes como é que alguém que esteve tanto tempo à frente de uma claque não achou estranho ver todas aquelas pessoas a correrem à sua frente. Fernando Mendes voltar a frisar que achava que o grupo não ia conseguir passar o portão. Pergunta, depois, a juíza - mas, lá dentro, percebeu que quem tinha entrado no balneário eram elementos da Juve Leo?

"Sim, por isso é que perguntei ao Jorge Jesus quem tinha feito aquilo. Não teriam sido os jogadores a agredirem o treinador, com certeza. Bem, se calhar alguns..."

14h56: "Encontro o Elton Câmara à entrada da Academia. Quando chego, tenho a preocupação de olhar para o lado direito, para a guarita, para ver se está lá o segurança. E já não estava. Entrei, pensava que o Jesus estava a dar o treino no campo Aurélio Pereira e fui lá para falar com o mister. Mas não estavam lá. Vou ver os outros campos de treino e não vejo ninguém. É então que vejo o Manuel Fernandes a sair e a seguir o Jesus, a dizer "ó Fernando, ajuda-me".

"Aponta para a cara dele e reparo que tinha uma lesão. Dava para ver que tinha havido um contacto físico na cara dele".

14h53: "Na Academia, cá fora, já vi lá algumas a correr à minha frente. E eu pensei que não lhes valia de nada correr porque à entrada tinha de dar a identificação. Até eu, que fui líder da Juve Leo durante 20 anos e estive lá quando se pôs a primeira pedra, ainda na época do José Roquette, tinha de me identificar. Depois, perdi o paradeiro do Tiago. Entrei de cara destapada porque quem não deve, não teme", prossegue Fernando Mendes.

14h46: "Na monovolume estava o Joaquim Costa, que era o condutor e o Getúlio", explica. Face à insistência de juíza volta a dizer que não se apercebeu de nenhuma combinação. "Ali só falámos de coisas supérfluas sobre o clube". Sílvia Rosa Pires pergunta se Elton Câmara estava com eles. "Não", responde Fernando Mendes.

14h37: "Como estava muita gente ali, combinei com o Jesus ir a nossa casa para falarmos". Fernando Mendes explica que, por "nossa casa", quis dizer a Academia de Alcochete. Diz ter pedido a Tiago Silva, logo no domingo, ainda no Funchal, para lhe dar boleia para a Academia, já que estava sem carta.

"Fiquei de ligar para ele na terça-feira e liguei-lhe pelas 10h30. Tiago Silva diz que só pode da parte da tarde. Nesse dia, almocei com o meu filho Guilherme e levei-o à escola. Encontramo-nos em frente ao Mercado de Arroios, onde vivo, e fomos para Alvalade. Eu, ele e a mulher dele. Tinha um saco de faixas e entreguei na casinha do Jójó. Fomos falar então com o Bruno Jacinto, o Tiago foi dizer ao Bruno para avisar que eu ia a Alcochete, porque é preciso autorização. Na zona do Palácio de Justiça, apanhámos o Bruno Monteiro".

14h31: "Na altura, não estava a falar como estou agora, já estava alcoolicamente satisfeito. Tinha bebido", acrescenta, logo a seguir, ao que a juíza Sílvia Rosa Pires responde: "Só bebe quem quer, senhor Fernando".

14h28: Fernando Mendes já está a falar dentro do tribunal. "No fim do jogo, o Acuña teve uma atitude, não digo que esteve mal, mas esteve menos bem. Fez-nos um manguito e aquilo indignou-me. Fui aeroporto para reportar a situação ao treinador Jorge Jesus. Quando chego lá, o Acuña percebeu que eu estava a falar com o Jorge Jesus sobre ele e disse-me, em castelhano: 'Hijo de puta'. E eu disse: 'Hijo de puta és tu, Acuña", conta o antigo líder da Juve Leo.

14h04: Fernando Mendes, ex-líder da claque Juventude Leonina, também já chegou ao tribunal. “Faria tudo outra vez, porque eu só queria ir lá falar. Foi uma coincidência eles estarem la. Se não fosse lá na terça ia na quarta. Não tenho redes sociais, sou um homem que tem um telemóvel das cavernas”, disse, à entrada do edifício.

Fernando Mendes vai testemunhar antes de Bruno de Carvalho.

14h01: Boa tarde. Bruno de Carvalho chegou ao Tribunal de Monsanto. Cinco apoiantes do antigo presidente seguraram um cartaz, no qual se lia "Força Bruno" à chegada e lançaram insultos aos jornalistas presentes.