Em direto: "Até morrer, não me vou esquecer disto, o Jesus a falar e a cabeça dele no meu ombro esquerdo. Eu a dizer-lhe 'calma, mister'"

16h02: Miguel Coutinho, advogado que representa o Sporting, pergunta a Fernando Mendes porque não foi ao Estádio de Alvalade falar com Jorge Jesus, sendo interrompido pela juíza Sílvia Rosa Pires - "Porque eles treinam na Academia, até eu sei isso".

15h53: "Foi a primeira vez que fui à Academia falar com o Jorge Jesus. Com outros já tinha ido, com o Sá Pinto, o Paulo Bento", revela Fernando Mendes sem, porém, se recordar se mencionou a Bruno de Carvalho, aquando dos telefonemas, que ia comparecer em Alcochete - "Eu estava knock out".

15h41: Questionado sobre o que pensa, hoje, em relação ao que sucedeu nos dias em tema, Fernando Mendes responde: "Se soubesse o que se ia passar, nem à Madeira tinha ido. Foi tudo lamentável, não podia ter acontecido o que aconteceu. Que seja a primeira, a última e a única".

15h28: Fátima Mendes diz achar estranho que tenha sido Tiago Silva a falar com Bruno Jacinto para pedir autorização para ir a Alcochete. Fernando Mendes reafirma que era ele quem queria falar com Jorge Jesus, mas que Tiago o iria acompanhar. "O senhor sabia que a monovolume era da Juve Leo?", pergunta a juíza. "Não sabia, mas agora já sei", responde o ex-líder da claque.

"O senhor ouviu o Getúlio dizer alguma coisa ao Tiago quando estavam na monovolume?". Fernando Mendes diz que não.

15h22: Fernando Mendes é agora inquirido pela juíza Fátima Almeida, que questiona como se organizavam as saídas da Juve Leo em jogos fora de Alvalade.

Quer clarificar se Fernando Mendes fala só com Marcos Acuña no aeroporto. Este reafirma que sim e relembra a troca de insultos com o jogador argentino. "Lembro-me bem, porque fazia um mês desde o funeral da minha mãe e foi a primeira vez que fui à bola, para desanuviar", revela.

15h17: Sobre as chamadas para Bruno de Carvalho. "No primeiro telefonema, queria que ele soubesse pela minha boca o que tinha acontecido na Madeira, porque é que eu tinha ido ao aeroporto, reportar o Acuña. BdC disse que não podia falar naquela altura e que me ligava mais tarde. Não acho anormal ligar ao presidente por isto. É certo que estava um bocado alcoolizado, já o disse aqui, é terrível. Estava exaltado e eu queria explicar porquê ao presidente".



"No segundo telefonema, já estava no aparthotel, já estava apagado. Não me lembro o que lhe disse, se calhar até o ofendi e peço desculpa. Nem sei se ele teve paciência para me ouvir. O segundo telefonema, peço desculpa, já foi conversa de bêbados", diz o ex-líder da Juve Leo. Presente na sala, na assistência, e ouvindo isto, Bruno Carvalho levanta os braços, como que em protesto.

15h12: Fernando Mendes diz que Bruno Jacinto, então Oficial de Ligação aos Adeptos, só chegou "depois daquele aparato todo".

Contam-se longos minutos a discutir quem deu boleia a quem, depois do ataque. "Jacinto deu boleia ao Nuno Torres até ao parque do Lidl. Eu volvei para Lisboa com o Joaquim Costa, na monovolume dele", detalha Fernando Mendes.

15h01: "Até morrer, não me vou esquecer disto, o Jesus a falar e a cabeça dele no meu ombro esquerdo. Eu a dizer-lhe 'calma, mister'. Estava muito nervoso".

A juíza volta atrás para perguntar a Fernando Mendes como é que alguém que esteve tanto tempo à frente de uma claque não achou estranho ver todas aquelas pessoas a correrem à sua frente. Fernando Mendes voltar a frisar que achava que o grupo não ia conseguir passar o portão. Pergunta, depois, a juíza - mas, lá dentro, percebeu que quem tinha entrado no balneário eram elementos da Juve Leo?

"Sim, por isso é que perguntei ao Jorge Jesus quem tinha feito aquilo. Não teriam sido os jogadores a agredirem o treinador, com certeza. Bem, se calhar alguns..."

MÁRIO CRUZ/Lusa

14h56: "Encontro o Elton Câmara à entrada da Academia. Quando chego, tenho a preocupação de olhar para o lado direito, para a guarita, para ver se está lá o segurança. E já não estava. Entrei, pensava que o Jesus estava a dar o treino no campo Aurélio Pereira e fui lá para falar com o mister. Mas não estavam lá. Vou ver os outros campos de treino e não vejo ninguém. É então que vejo o Manuel Fernandes a sair e a seguir o Jesus, a dizer "ó Fernando, ajuda-me".

"Aponta para a cara dele e reparo que tinha uma lesão. Dava para ver que tinha havido um contacto físico na cara dele".

14h53: "Na Academia, cá fora, já vi lá algumas a correr à minha frente. E eu pensei que não lhes valia de nada correr porque à entrada tinha de dar a identificação. Até eu, que fui líder da Juve Leo durante 20 anos e estive lá quando se pôs a primeira pedra, ainda na época do José Roquette, tinha de me identificar. Depois, perdi o paradeiro do Tiago. Entrei de cara destapada porque quem não deve, não teme", prossegue Fernando Mendes.

14h46: "Na monovolume estava o Joaquim Costa, que era o condutor e o Getúlio", explica. Face à insistência de juíza volta a dizer que não se apercebeu de nenhuma combinação. "Ali só falámos de coisas supérfluas sobre o clube". Sílvia Rosa Pires pergunta se Elton Câmara estava com eles. "Não", responde Fernando Mendes.

14h37: "Como estava muita gente ali, combinei com o Jesus ir a nossa casa para falarmos". Fernando Mendes explica que, por "nossa casa", quis dizer a Academia de Alcochete. Diz ter pedido a Tiago Silva, logo no domingo, ainda no Funchal, para lhe dar boleia para a Academia, já que estava sem carta.

"Fiquei de ligar para ele na terça-feira e liguei-lhe pelas 10h30. Tiago Silva diz que só pode da parte da tarde. Nesse dia, almocei com o meu filho Guilherme e levei-o à escola. Encontramo-nos em frente ao Mercado de Arroios, onde vivo, e fomos para Alvalade. Eu, ele e a mulher dele. Tinha um saco de faixas e entreguei na casinha do Jójó. Fomos falar então com o Bruno Jacinto, o Tiago foi dizer ao Bruno para avisar que eu ia a Alcochete, porque é preciso autorização. Na zona do Palácio de Justiça, apanhámos o Bruno Monteiro".

14h31: "Na altura, não estava a falar como estou agora, já estava alcoolicamente satisfeito. Tinha bebido", acrescenta, logo a seguir, ao que a juíza Sílvia Rosa Pires responde: "Só bebe quem quer, senhor Fernando".

14h28: Fernando Mendes já está a falar dentro do tribunal. "No fim do jogo, o Acuña teve uma atitude, não digo que esteve mal, mas esteve menos bem. Fez-nos um manguito e aquilo indignou-me. Fui aeroporto para reportar a situação ao treinador Jorge Jesus. Quando chego lá, o Acuña percebeu que eu estava a falar com o Jorge Jesus sobre ele e disse-me, em castelhano: 'Hijo de puta'. E eu disse: 'Hijo de puta és tu, Acuña", conta o antigo líder da Juve Leo.

14h04: Fernando Mendes, ex-líder da claque Juventude Leonina, também já chegou ao tribunal. “Faria tudo outra vez, porque eu só queria ir lá falar. Foi uma coincidência eles estarem la. Se não fosse lá na terça ia na quarta. Não tenho redes sociais, sou um homem que tem um telemóvel das cavernas”, disse, à entrada do edifício.

Fernando Mendes vai testemunhar antes de Bruno de Carvalho.

14h01: Boa tarde. Bruno de Carvalho chegou ao Tribunal de Monsanto. Cinco apoiantes do antigo presidente seguraram um cartaz, no qual se lia "Força Bruno" à chegada e lançaram insultos aos jornalistas presentes.