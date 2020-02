Mustafá à saída do tribunal: "Não sou terrorista e não sou traficante"

Foram escassas as palavras do líder da Juventude Leonina à comunicação social depois de ter sido libertado, esta sexta-feira. À saída do tribunal de Monsato, Mustafá disse apenas que não é terrista nem traficante de droga.

O líder da claque Juventude Leonina, Mustafá, saiu em liberdade, ficando apenas obrigado a fazer apresentações periódicas semanais. Detido preventivamente desde maio de 2019 por alegado tráfico de estupefacientes, não estava nos grupos onde foi combinado o ataque e não respondeu a mensagens em outros grupos de que fazia parte desde a derrota (2-1) do Sporting no terreno do Marítimo, que ditou o afastamento da equipa do segundo lugar da I Liga e da Liga dos Campeões, dois dias antes do ataque.

O processo da invasão à Academia do Sporting tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo. Bruno de Carvalho, 'Mustafá' e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes.

