Bruno de Carvalho não desarma: “Sou candidato a presidente do Sporting”

No seu espaço habitual de comentário na Rádio Estádio, Bruno de Carvalho anunciou este sábado estar disponível para se candidatar à presidência do Sporting Clube de Portugal, ainda que não haja, para já, eleições marcadas no clube.

"Perante tudo aquilo que vi no tribunal, perante aquilo que tenho estado a ver no Sporting Clube de Portugal, perante toda a incapacidade de Frederico Varandas em gerir o Sporting, perante toda a cobardia de toda a gente que está por detrás de pedras à espera que o Sporting bata ainda mais no fundo, perante todo este atropelo de treinadores atrás de treinadores, despedem as pessoas todas, eu tomei uma decisão".

Recordando que "Rogério Alves pediu para que os sportinguistas que não quisessem nada se chegassem à frente", Bruno de Carvalho disse que se chegou à frente. "Não quiseram e ignoraram-me. Por isso, venho dizer hoje e agora aos sportinguistas: sou candidato ao Sporting Clube de Portugal. A partir de hoje vou lutar pela minha reintegração, vou lutar pela minha reeleição e vou conjuntamente com todos os sportinguistas colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído", revelou o ex-líder leonino.

Na passada sexta-feira, ainda no âmbito do caso Alcochete, foram divulgados 25 depoimentos de arguidos e testemunhas do caso da invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, gravados durante o julgamento, no Tribunal de Monsanto.

Bruno de Carvalho foi ouvido pelo tribunal nesse mesmo dia, tendo sido o último dos 44 arguidos a depor, depois de terem sido ouvidos Eduardo Nicodemes, Ricardo Neves e Fernando Mendes.

O antigo presidente do Sporting disse perante a justiça que o “colocaram do lado errado da barricada” no julgamento da invasão à Academia do clube, considerando-se "vítima" e não arguido.

O julgamento prossegue dia 11 de março com as alegações finais, altura em que todos os arguidos são obrigados a comparecer perante o coletivo de juízes.