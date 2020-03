Em Fama, sem fé

Aqui há uns anos, depois de uma atribulada aterragem, cheguei a uma cidade numa ilha italiana que em tempos havia festejado as vitórias da sua equipa na Serie A. Naquela altura, o Catania já não era uma equipa de primeira divisão, andava, tal como hoje, aliás, pelo terceiro escalão, depois de ter amanhado uns resultados.

O estádio do Catania era, sendo simpática, um fotografia da decadência do clube: escuro, mal-tratado, adornado com tags foleiras e, aquilo que mais me impressionou, cheio de correntes e longos e altos portões - se me tivessem dito que era a prisão de Catânia, eu teria acreditado na hora.

Sempre tive um pézinho na decadência, agradam-me as coisas pouco asséticas, não acho lá muita graça aos muito bem-comportados. Talvez por isso tenha gostado tanto da Sicília e de Catânia, tanto que às tantas até comprei um cachecol da equipa, do Calcio Catania - minto, ofereceram-me - um cachecol daquela paleta de cores que não ficam nada bem juntas, azul claro e vermelho vivo, e, e isso é que me chamou verdadeiramente a atenção, com o motto da equipa: non per fama ma per fede.

Lembrei-me de tudo isto a ver o Famalicão - Sporting e não foi só pelo óbvio jogo de palavras. O Sporting está longe do declínio a alta velocidade que sofreu aquele Catania (até porque, na realidade italiana, o Catania nunca foi, nem de perto nem de longe, um Sporting), mas nesta altura, para esta época, o que resta do Sporting? O que resta de uma equipa que horas antes de um jogo com uma outra equipa que está perigosamente perto na classificação tem de ouvir histórias de um treinador que sai e de outro que entra, sem saber exatamente quando, tem de ler sobre negócios, sobre milhões, sobre sabe-se lá mais o quê?

JOSE COELHO/EPA

Resta se calhar aquela entrada em campo: aos 8 minutos já o Famalicão ganhava por 2-0, nos dois primeiros remates que fez, dois golos interessantes mas imensamente consentidos por uma equipa em estado de apatia crítica. Primeiro foi Racic, aos 5’, com espaço para rematar de primeira do meio da rua depois da bola ressaltar em Acuña e ficar ali mesmo a jeito para a bomba do sérvio. E três minutos depois, os médios defensivos do Sporting assistiram com uma impavidez desconcertante à evolução de uma jogada do Famalicão em que a bola passou por Pedro Gonçalves, Fábio Martins e, por fim, Diogo Gonçalves, sozinho na direita, com tempo e espaço para o remate cruzado.

Foi só aí que o Sporting acordou para o pesadelo. Embora não tivesse exatamente tomado conta do jogo, tomou conta da bola, e aos 17’ podia até ter reduzido, numa jogada em que Sporar, primeiro, e Vietto, depois, chegaram à área com perigo. No entanto, o esloveno pontapeou na atmosfera e o argentino rematou contra Roderick. Estava inquinado.

O Sporting foi aproximando-se da área, com Vietto a criar novamente perigo aos 33’ e Jovane a ficar perto do golo aos 43’, mas seria de bola parada que chegaria ao golo, ainda antes do intervalo: após um livre lateral de Acuña, Coates penteou a bola, que foi entrar no canto superior esquerdo da baliza de Vaná.

Estava tudo relançado.

E tão relançado estava que no início da 2.ª parte o Sporting voltou a ser a equipa com mais bola - estava por cima, mas não conseguia de forma consistente ligar jogo. Aos 58’, Vietto, num lance caricato, atrapalhou-se com a bola quando já só tinha Vaná à frente. Como resposta, aos 66’ o Famalicão respondeu com um golo em contra-ataque e, karma ou não, tudo começou com uma perda de bola a meio-campo do avançado argentino do Sporting. Pedro Gonçalves aproveitou então para lançar Diogo Gonçalves, com o ex-Benfica a trocar as voltas a Neto antes de rematar em arco para a baliza de Max.

E assim, morreu o jogo.

Porque a partir daí o Sporting, desencontrou-se, desesperou-se. Silas foi lançando homens para campo sem grandes efeitos práticos. Sucederam-se os momentos incipientes com bola e alguns sustos sem ela, como o momento em que Anderson, já aos 90’, apareceu sozinho em correria desenfreada para a área do Sporting. Max defendeu e evitou uma humilhação ainda maior para um dia desde já humilhante para o Sporting, que com este 3-1 fora leva já oito derrotas no campeonato.

Porque em Fama, já nem sequer valeu a fé, enquanto ela existiu.