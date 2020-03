O desabafo de Neto: "Há coisas que não se podem comprar. O futebol não é só bonito quando temos bola, é sacrifício, é correr"

Faltou tudo

“Houve tremendas faltas de atenção, para mim, falta de tudo. Falámos muito durante a semana, depois da derrota na Turquia, mas enquanto não passarmos aos atos, a correr mais, a meter mais o pé, a respeitar as outras equipas, a não só ir para a frente, mas também a vir para trás, enquanto isso não acontecer podemos fazer as mudanças que quisermos, mudar de sistema, tudo. Há coisas que não se podem comprar. Neste momento, está a faltar coração, que é aquilo que nos resta quando as coisas vão mal”

Sacrifício

“Não estamos a conseguir encontrar o gatilho para nos unirmos como equipa, para sofrermos como equipa. O futebol não é só bonito quando temos bola, é muito sacrifício, é correr. Há que pedir desculpa às pessoas que nos vieram ver, a quem nos tem acompanhado durante a época, a quem não nos deixa cair.