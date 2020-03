Silas vai sair do Sporting e esta é a história de um casamento que correu mal desde o início

Silas não queria o Sporting, mas o Sporting insistiu uma, duas vezes e só à terceira os dois lados laçaram o acordo, com a ajuda de alguns velhos conhecidos que, pelo telefone, disseram ao treinador para aceitar o projeto. Um deles foi Miguel Quaresma, antigo adjunto de Jorge Jesus, o técnico-guru de Silas, e que se manteve em Alvalade. “Anda para cá, que o grupo é unido”. Assinaram então contrato com uma cláusula curiosa: enquanto fosse matematicamente possível o Sporting chegar ao segundo lugar, Silas seria recompensado caso rescindisse antes do final da época; a compensação está, mais ou menos, fixada em 1 milhão de euros, o custo total da ainda atual equipa técnica de Alvalade. Que pode muito bem deixar de o ser após o Famalicão – Sporting desta terça-feira (20h).

As coisas estão assim: Silas já decidiu há um mês que quer deixar o Sporting e o Sporting decidiu a mesma coisa. O que se discute, agora, é o timing da rescisão que o treinador quer em tons amigáveis - hoje, amanhã, mais tarde ou só no final da época, logo se vê, o importante é sair a bem. A direção de Alvalade, por sua vez, tem Rúben Amorim debaixo de olho e é provável que o emancipado treinador do SC Braga siga para Lisboa, mediante o pagamento de €10 milhões, o valor do resgate minhoto. O jornal “A Bola” escreve esta terça-feira que a coisa está feita; fontes próximas do processo dizem à Tribuna Expresso que Amorim é uma “forte hipótese” para Alvalade, mas que o assunto ainda “não está fechado”.

A propósito: Rúben Amorim era um dos homens na shortlist de Frederico Varandas, presidente do Sporting, e de Hugo Viana, diretor desportivo do clube; os outros eram Pedro Martins, treinador do Olympiacos, Sá Pinto, que se encontra sem clube, e Abel, que lidera o PAOK e que esteve com um pé dentro de Alvalade na altura em que Varandas rescindiu com o holandês Marcel Keizer. E estes nomes que circularam, uns na imprensa e outros nos corredores futebolísticos, sem desmentidos oficiais de Alvalade, deixaram Silas agastado. E embora o treinador reconheça que isto faz parte do jogo, este desapoio público foi uma razão que o levou a tomar a decisão de abandonar Alvalade há mais de um mês – mas não foi a razão determinante.

A Turquia

Logo após a eliminação na Liga Europa, diante do Basaksehir, Silas pediu uma reunião com Hugo Viana no hotel, em Istambul, e este ter-lhe-á dito que aquele não era o momento para conversas daquelas. A reunião foi adiada de quinta-feira para sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e nessa ficou decidido entre ambos que, acontecesse o que acontecesse em Famalicão, teria de ficar tudo resolvido num outro tête-à-tête agendado para quarta-feira (amanhã), 4 de março: ou Silas saía agora ou saía no fim da temporada; continuar, assim, em lume brando, não era opção, porque queimado já ele se sentia.

[À hora em que este artigo é escrito, Silas, Varandas e Viana não discutiram a questão, garantem à Tribuna Expresso.]

As questões entre Silas e a estrutura de Alvalade não são de natureza pessoal, porque os dois lados sempre mantiveram relações cordiais e de respeito. Do ponto de vista do clube, os problemas estão relacionados com algumas escolhas para as equipas inicias, a variabilidade do modelo tático e, claro, os resultados: a direção acredita que as eliminações da Taça de Portugal, da Taça da Liga e a distância pontual para o primeiro lugar – atualmente cifrada nos 20 pontos, com menos um jogo – não são justificáveis, apesar de reconhecerem debilidades no plantel.

Do ponto de vista do treinador, as complicações são outras. Silas sente-se desautorizado desportivamente pela direção. Por exemplo, antes do Sporting 0-2 Benfica, Acuña disse ao técnico que não iria jogar e o técnico respondeu-lhe que iria reportar a situação à direção, esperando que esta lhe desse cobertura. O que não sucedeu: Frederico Varandas e Hugo Viana convenceram o argentino a disputar o dérbi e Silas foi ultrapassado.

Outro exemplo foi abordado por Silas em conferências de imprensa: a saída de Bruno Fernandes. Estava acordado entre a administração e o técnico que o médio goleador seria vendido logo no início de janeiro e que Silas teria oportunidade de refazer o plantel; Bruno Fernandes saiu nos últimos dias da reabertura do mercado. “Nos últimos jogos, o Bruno já não estava com a cabeça aqui, mas noutro lugar”, confessou publicamente o treinador.

Mais exemplos: Silas tem alguns pesos-pesados no plantel que resistem às mudanças táticas que ele quer ver operadas. Dois deles são Acuña e Coates e, sobre ambos, Silas teve a garantia de que seriam vendidos também em janeiro. Coincidentemente, o jornal “O Jogo” titula esta terça-feira que a dupla operação ocorrerá no verão. Em cima disto tudo, os responsáveis técnicos não se sentem confortáveis com as constantes manifestações de cumplicidade entre Frederico Varandas e os antigos jogadores dos quais cuidou enquanto foi diretor clínico de Alvalade.

Mas Silas está, também, consciente dos seus erros como treinador do Sporting e reconhece aos mais próximos de que o trabalho está aquém do esperado: a equipa não tem a sua identidade e exigência, e a mensagem nem sempre passa. Depois de Alvalade, é possível que faça o que queria ter feito antes de dar o sim a Varandas: estagiar com Guardiola e visitar o Ajax.