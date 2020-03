Sporting confirma equipa de Rúben Amorim por 10 milhões. E mais 115 mil em juros

O Sporting confirmou a contratação de Rúben Amorim e da sua equipa por 10 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O anúncio é feito um dia depois da confirmação da revogação do contrato com a equipa de Silas.

No comunicado, a SAD do Sporting indica que "chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros).

Além dos três novos nomes, a equipa técnica da principal equipa de futebol masculino do Sporting conta também com Emanuel Ferro e Tiago Ferreira.

10 milhões e mais 155 mil em juros?

Num outro comunicado, o Sporting de Braga também dá conta da transação e adianta que o pagamento será feito por duas vezes, com duas prestações de 5 milhões de euros. A primeira será paga até esta sexta-feira, 6 de março, e a segunda até 5 de dezembro deste ano.

Por não pagar 10 milhões logo à cabeça, o Sporting terá de pagar juros. Os juros são calculados à taxa de 6% ao ano até ao pagamento efetivo. Segundo o comunicado do Braga, se o pagamento ocorrer só mesmo na data de 5 de setembro, esses juros serão de 155 mil euros.

(em atualização)