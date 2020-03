Bruno de Carvalho: “Tenho de enaltecer a postura de uma mulher com letra grande: a senhora Procuradora Fernanda Matias”

No seguimento da decisão do Ministério Público, que o ilibou dos crimes de que estava acusado no âmbito do caso de Alcochete, Bruno de Carvalho comentou, na sua conta no Facebook, o desfecho favorável. "Tenho de enaltecer a postura de uma mulher com letra grande: a Senhora Procuradora Fernanda Matias", escreve o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, que acabou deposto da liderança e posteriormente expulso de sócio do clube. "Hoje recuperei um pouco da minha crença na Justiça", assegurou BdC.



Leia a mensagem na íntegra:

"Processo Alcochete

Hoje foi apenas mais uma etapa neste longo e árduo processo. Falta a decisão do colectivo de Juízas.

Mas se sempre me revoltei perante a postura de Cândida Vilar, hoje tenho de enaltecer a postura de uma Mulher com letra grande: a Senhora Procuradora Fernanda Matias.

Clara, objectiva, honesta e apenas movida pela vontade de fazer Justiça!

Hoje recuperei um pouco da minha crença na Justiça.

O pedido de absolvição, por parte do MP, foi, para mim, uma notícia merecida e que dedico à minha companheira, às minhas filhas e pais, aos meus advogados (em especial ao Miguel) e às pessoas que sempre lutaram pela crença na minha inocência e pela reposição da verdade.

Ainda nada está ganho mas esta sensação de início de justiça tinha de ser partilhada com todos!

Seguimos juntos!"