Em direto. Invasão a Alcochete: o último capítulo

10h38: O arguido Rúben Marques brandiu um cinto na direção do diretor de segurança da academia Ricardo Gonçalves. Foi o mesmo que bateu posteriormente com um cinto na cabeça do jogador Bas Dost; Jorge Jesus foi agredido no interior do edifício da ala profissional de futebol; 28 arguidos entraram na ala profissional da Academia. Não se provou, no entanto, quantos arguidos entraram nos vestiários. Terá sido quase a totalidade dos 28 que entraram na ala profissional.

10h26: Continua a descrição do MP do ataque a Alcochete: os 37 dos 41 arguidos foram a correr para a zona dos campos de treino, onde se encontrava a equipa técnica liderada por Jorge Jesus; os arguidos lançaram tochas para o campo de treinos. Pelo menos cinco deles fizeram. Duas foram mandadas para uma zona de mato, outra para baixo do Porsche de Nélson Pereira, outra para a varanda do edício.

10h21: Alguns arguidos foram identificados como tendo estado na Academia devido à triangulação das antenas dos respetivos telemóveis. O MP faz uma distinção entre os 41 arguidos que entraram na Academia por volta das 17h. Alguns estavam de cara tapada e outros de rosto descoberto. Nenhum se identificou na entrada ou pediu para entrar na portaria. MP não tem dúvidas de que a entrada não foi autorizada pelo clube.

10h16: Entretanto, o arguido Nuno Torres, que ficou conhecido como o homem que conduziu o BMW azul que entrou na Academia para dar boleia a uns quantos elementos da Juve Leo, chega à audiência com meia hora de atraso.

10h09: Cada um dos 41 arguidos que entraram na Academia correspondem a um número, indicados pelo MP pela ordem que entraram nas instalações do Sporting. Revela-se, agora, que alguns arguidos que entraram de cara tapada foram detetados nas imagens depois de serem encontradas as peças de roupa usadas naquele dia em buscas posteriores aos seus apartamentos. Os fotogramas das imagens de CCTV da Academia foram decisivos para identificar grande parte destes arguidos.

10h05: A procuradora do MP Fernanda Matias inicia as alegações finais. Fala sobre as primeiras detenções a 15 de maio de 2018, depois da invasão da Academia de Alcochete.

09h52: A parte da manhã está agendada para a procuradora do Ministério Público, Fernanda Matias. Há dois arguidos que não estão presentes: Fernando Mendes e Nuno Torres.

09h42: Chegam ao Tribunal de Monsanto Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, e Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting Clube de Portugal. Ambos estão acusados de vários crimes pelo Ministério Público no âmbito do caso da invasão a Alcochete.

09h30: O julgamento do caso da invasão da Academia de Alcochete no Tribunal de Monsanto caminha para o fim. Esta quarta-feira começam as alegações finais, fase em que Ministério Público e advogados dos 44 arguidos mostram à presidente do coletivo de juízes juíza Sílvia Pires os derradeiros argumentos. A juíza avisou na última sessão que todos os arguidos terão de estar presentes nas alegações finais, ao contrário do que aconteceu na grande parte do julgamento em que muitos dos suspeitos tiveram autorização para ficar em casa. As sessões no Tribunal de Monsanto decorrem desde novembro do ano passado.