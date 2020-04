Já todos o davam como pré-reformado, mas Mathieu diz-se pronto "para continuar mais um ano"

A paragem de toda a competição devido à pandemia da covid-19 teve, pelo menos, um ponto positivo para Jeremy Mathieu. O central do Sporting, que nas últimas temporadas tem enfrentado vários problemas físicos, diz sentir-se "melhor em termos físicos" e nega que o fim de carreira possa acontecer já no final desta temporada, quando termina o seu vínculo contratual aos leões.

"Este período de descanso forçado fez-me sentir melhor em termos físicos. Tenho muito menos dores no meu tendão de Aquiles e sinto-me preparado para continuar mais um ano. Mas tudo vai depender das oportunidades que apareçam", revelou Mathieu em entrevista ao "L'Equipe".

E uma dessas oportunidades pode vir do Sporting? O "L'Equipe" diz que sim e que há vontade do jogador e do clube para que o francês de 36 anos continue em Lisboa pelo menos mais uma temporada.

"Tendo em conta as circunstâncias atuais, seria uma pena acabar desta forma, especialmente se o campeonato não for retomado", disse ainda o defesa ao jornal gaulês.