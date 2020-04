Sporting negoceia redução salarial e estuda lay-off para trabalhadores

O Sporting está em negociações avançadas com os jogadores do plantel da equipa principal com vista a uma redução salarial. Esta notícia, avançada esta manhã pela Tribuna Expresso, foi confirmada por fonte leonina: "Sim, o Sporting negoceia com o seu plantel".



A percentagem da redução e os moldes da mesma - uma cativação dos salários, como fez o Braga, é uma possibilidade - ainda não estão fechadas.



Por outro lado, em Alvalade estuda-se um requerimento ao governo para um regime de lay-off aos trabalhadores do clube.