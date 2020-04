Sporting e jogadores chegam a acordo para redução salarial de 40%. Administração reduz 50%

Paulo Nascimento / DPI / NurPhoto via Getty Images

Foram dias de negociações até chegar o acordo final na tarde des sábado: o Sporting e os jogadores da equipa principal acordaram um corte de 40% do ordenado ao plantel para os próximos meses, em virtude da suspensão do campeonato, que deixou o clube sem parte das suas receitas.

Os cortes, sabe a Tribuna Expresso, não serão só para os jogadores: os elementos da administração acordaram também reduzir o salário em 50%, sem qualquer tipo de restituição futura.

O acordo para a redução dos vencimentos vigorará em abril, maio e junho.

Com este acordo, o Sporting torna-se assim o primeiro clube dos três grandes a anunciar uma redução no vencimento dos jogadores, num processo que teve a participação do Sindicato dos Jogadores.

De acordo com o "Record", o corte passará a ser de 20% caso a liga recomece, percentagem que será depois devolvida aos jogadores de forma faseada.