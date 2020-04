Oficial: trabalhadores do Sporting vão entrar em lay-off

Depois do anúncio da redução salarial dos jogadores de futebol profissional em 40%, o Sporting deu o segundo passo para enfrentar a crise financeira que deriva da covid-19.

A Tribuna Expresso sabe que, durante a manhã, o presidente Frederico Varandas e o vice-presidente Francisco Zenha comunicaram, por telechamada, aos trabalhadores do clube que iriam entrar em regime lay-off. De acordo com informações recolhidas, serão 90% os colaboradores do Sporting que irão ser abrangidos por esta medida. Fonte próxima do processo confirma a existência destas comunicações.