Covid-19. Wendel distribui 200 cabazes de produtos alimentares a famílias do Rio de Janeiro

Mesmo longe, Wendel não esquece o local onde cresceu. O médio do Sporting fez uma doação de 200 cabazes com produtos básicos para quatro comunidades do Rio de Janeiro. Por estar confinado em Portugal, o brasileiro contou com a ajudar de familiares para distribuir os cabazes, que em plena crise da covid-19 vão ajudar famílias nos bairros de Manguinhos, Jardim Gramacho, Parque das Missões e Beira-Mar.

"É a forma que tenho de ajudar um pouco. Sei de onde vim, as minhas origens e como este tipo de ajuda é necessária, ainda mais neste momento de pandemia, em que muita gente ficou sem trabalho", disse o jogador em declarações citadas pelo Globoesporte.

As quatro comunidades têm uma importância grande para a família do médio brasileiro, formado no Fluminense. "É uma retribuição", sublinhou Cláudio dos Santos , tio de Wendel. "No início de tudo eu andava por estas comunidades a entregar produtos de limpeza e era daí que vinha o dinheiro para que o Wendel pudesse treinar. Foi assim que tudo começou e hoje nós temos como retribuir", disse ainda, frisando que a família pretende fazer mais doações na zona.