Carlos Vieira, ex-vice de Bruno de Carvalho: “Continuo a achar que deveria haver no Museu do Sporting um espaço para Eusébio”

Carlos Vieira ficou conhecido por ser vice-presidente do Sporting durante a liderança de Bruno de Carvalho. Apesar das polémicas diárias de então, Vieira sempre primou pela discrição. Até agora. O antigo dirigente dos Leões fez uma sugestão original num artigo de opinião publicado num site afeto ao clube.

“Não esqueço também as peripécias com Eusébio, em 1960, que permitiram que o jogador assinasse com o Benfica. A propósito de Eusébio, e face à realidade daquele tempo, continuo a achar que deveria haver no Museu do Sporting um espaço para mostrar um jogador que também se pode considerar como tendo feito parte da sua formação, pois jogou três anos no Sporting de Lourenço Marques (hoje Clube de Desportos do Maxaquene), tendo sido campeão distrital e provincial.”