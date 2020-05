Mais uma demissão na liderança do Sporting

Bernardo Simões apresentou ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting a demissão do Conselho Fiscal e Disciplinar, órgão no qual era um dos cinco vogais, confirmou esta terça-feira à Lusa fonte do clube.

O suplente Vasco Matos vai substituir no cargo Bernardo Simões, que apresentou razões profissionais na demissão, acrescentou a mesma fonte.

O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting é constituído por sete elementos, entre os quais o presidente Baltazar Pinto e o vice-presidente João Teives Henriques.

A demissão de Bernardo Simões do Conselho Fiscal e Disciplinar ocorre um dia depois de o Sporting ter anunciado as saídas da direção de Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad, vice-presidente e vogal, respetivamente.

Antes, a direção liderada por Frederico Varandas, eleita em 08 de setembro de 2018, já visto sair o então vogal Francisco Rodrigues dos Santos, em dezembro de 2019, para se candidatar à liderança do CDS-PP.

Em 27 de março último, também a SAD 'leonina' sofreu uma 'baixa', com a saída do administrador Miguel Cal, que foi substituído por André Bernardo, já depois de o suplente ter sucedido a Francisco Rodrigues dos Santos na direção do clube.