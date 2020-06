Emanuel Ferro: "O empate não nos satisfaz"

O empate

“É um resultado que não nos satisfaz. Demorámos a entrar no jogo, conseguimos estabilizar e depois aconteceram golos fortuitos. Mesmo assim, continuámos, depois da expulsão criámos oportunidades e travámos os contra-ataques do adversário.Tentámos manter a matriz do jogo diante de uma equipa bem organizada e tivemos grande parte do domínio do jogo. O jogo foi bem disputado pelas duas equipas”

Matheus Nunes e Eduardo Quaresma

“São jogadores jovens que fazem parte do nosso plantel e que estão preparados para entrar, como hoje entraram. Temos um plantel de qualidade e ficou a indicação de que tanto eles como outros podem entrar”