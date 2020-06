Mathieu lesionou-se num joelho e não joga mais esta época

Jérémy Mathieu sofreu uma lesão grave no treino desta quarta-feira do Sporting, em Alcochete, e não joga mais esta temporada pelo clube. A informação foi confirmada à Tribuna Expresso por fonte oficial do clube.

É essa a conclusão de "uma primeira análise" feita à lesão sofrida pelo defesa central francês, de 36 anos. Oficialmente, o Sporting apenas revelará mais informações após serem conhecidos os resultados de "exames complementares de diagnóstico".

Mathieu chegou ao Sporting em 2017 e tem 106 jogos feitos pelo clube. Marcou nove golos. Esta época, ia com 25 partidas realizadas.